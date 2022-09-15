Гендиректору та групі нотаріусів загрожує 10 років ув'язнення за незаконне заволодіння будівельною компанією

Генеральний директор вступив у змову з нотаріусами однієї будівельної компанії. Разом зловмисники заволоділи майном та корпоративними правами підприємства на суму 85 млн грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Злочинців викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та управління стратегічних розслідувань в м. Київ та Київській області Нацполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Слідчі з'ясували, що протягом 2019-2021 років зловмисники підроблювали нотаріальні документи для проведення незаконних реєстрацій. За цей період фігурантом вдалося незаконно заволодіти майном, корпоративними та майновими правами вартістю 85 млн грн.

Правоохоронці провели одночасно 19 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи. Фото: МВС

До змови можуть бути причетні й інші і фігуранти, які зараз перебувають за кордоном. Слідчі перевіряють підозрюваних.

Правоохоронці 14 вересня одночасно провели 19 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи. Вилучили докази, які підтверджують незаконні махінації: електронні носії, печатки та документацію.

Наразі 13 фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 10-ти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше колишньому директору держпідприємства "Укрхімтрансаміак" повідомлено про підозру у службовій недбалості.

За даними слідства, підозрюваний у 2016-2017 році здійснив односторонню відмову від виконання зобов’язань за контрактом, надавши розпорядження призупинити процес транспортування аміаку через аміакопровід