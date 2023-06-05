Гімн РФ був рингтоном на будильник: екскерівнику харківського Інституту підготовки юридичних кадрів загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки України передала до суду матеріали справи щодо державної зради колишнього тимчасово виконуючого обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у Харкові Юрія Рябухи.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, з початком повномасштабного вторгнення зрадник почав діяти в інтересах держави-агресора. Він фактично готував ввірений йому навчальний заклад до "здачі" російським окупаційним угрупованням, які вторглися на Харківському напрямку.

"Зокрема, посадовець не здійснив своєчасну передислокацію особового складу та майна Інституту до визначеного пункту. Крім того, зрадник залучив до підривної діяльності ще одного співробітника навчального закладу. Вони удвох намагалися схилити курсантів до співпраці з російськими окупантами, які на той час наступали на місто", - зазначили в СБУ.

Там нагадали, що під час багатоетапної спецоперації злочинні дії очільника закладу було викрито, а його самого затримано.

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу, наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

У результаті обшуків у колишнього керівника Інституту виявлено докази підривної діяльності на користь РФ, а також вибухівку, набої та РГД.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

"Це ще один сигнал усім, хто став на шлях зради – жоден пособник РФ не уникне покарання. Сьогодні СБУ системно очищує різні сфери держави від російських агентів, приділяючи особливу увагу боротьбі з проросійськими елементами у власних лавах. Ми вже зробили багато, але ця робота триватиме, допоки ми не вичистимо останнього крота. Адже країні потрібна ефективна спецслужба – насамперед, щоб успішно виконувати унікальні спецоперації та наближати Перемогу. А місце зрадників – за ґратами", – наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Зазначимо, тимчасово виконуючого обов'язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та колишнього заступника голови УСБУ в Харківській області Юрія Рябуху затримали 26 серпня 2022 року. Слідство встановило, що Рябуха схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам Росії та перейти на бік ворога.

Як повідомив раніше Василь Малюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", Рябуха був не просто агентом, а він був резидентом РФ, у якого на зв'язку були інші персони.

"Деталь, яка демонструє рівень цинізму – в нього на смартфоні гімн РФ був рингтоном на будильник", – сказав очільник СБУ.