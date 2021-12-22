Главу Кропивницкой таможни разоблачили на вымогательстве "дани" с аграриев-экспортеров (ФОТО)

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили руководителя Кропивницкой таможни, наладившего вымогательство "дани" с оптовых экспортеров аграрной продукции в страны Европейского Союза, и задержали посредника в передаче взяток.

Как сообщает СБУ, чиновник создал межрегиональную преступную группу с участием сотрудников Ивано-Франковской таможни. За обещание не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров с каждого бизнесмена в месяц требовали до 10 тысяч долларов.

Установлено, что к незаконной деятельности высокопоставленный таможенник привлек своего помощника и нескольких посредников для передачи взяток. При получении очередной суммы взятки от предпринимателей был задержан "один из злоумышленников".

Решается вопрос о сообщении организатору схемы и другим ее участникам о подозрении в совершении преступления. Судя по опубликованным СБУ фото, следственно-оперативные действия проводились именно на Кропивницкой таможне.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Офис генпрокурора

В свою очередь Офис генпрокурора уточняет, что задержан был посредник, собиравшийся передать деньги организатору в лице руководителя региональной таможни через его помощника.

Проводятся обыски по месту жительства участников схемы и в служебных помещениях Кропивницкой и Ивано-Франковской таможен. Найдены и изъяты деньги, происхождение которых проверяется.

Расследование по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки) ведет территориальное отделение ГБР в Полтаве.

По данным на сайте Кропивницкой (Кировоградской) таможни, исполняющим обязанности ее начальника является Евгений Скибицкий.