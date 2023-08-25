Голова столичної ВЛК підробляв довідки для виїзду військовозобов’язаних за кордон: скільки просив за послуги

Голові військово-лікарської комісії Подільського ТЦК у місті Києві повідомили про підозру в підробленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям із військового обліку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора

За даними слідства, підозрюваний разом із спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку.

В подальшому ці документи були підставою для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис доларів США з людини.

"Загалом до схеми були залучені 9 осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів – працівники медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що зловмисники організовували підготовку та видачу чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами для визнання їх непридатними для військової служби.

Повідомляється, що діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів.

"За результатами слідчих дій у лютому 2023 року голові ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також 6 лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Там додали, що під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до цього кримінального правопорушення голови ВЛК Подільського ТЦК та СП у місті Києві.

Нещодавно працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві начальника Голосіївського районного військкомату, який за гроші переправляв військовозобовʼязаних через кордон.