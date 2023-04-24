Голові парламенту Чечні, який формує нові загони "кадирівців" для війни проти України, повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на голову парламенту Чеченської республіки рф Магомеда Даудова, який причетний до окупації частини території України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що фігурант входить до найближчого оточення голови Чечні Рамзана Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення агресивної війни проти нашої держави.

"Встановлено, що Даудов з травня минулого року займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань рф, які дислокуються на території північного Кавказу. Саме за його безпосередньої участі було створено "78-й моторизований полк спеціального призначення "північ-ахмат"", а також батальйони "південь-ахмат", "захід-ахмат" та "схід-ахмат"", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, "мобілізовані" проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської республіки.

Потім бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також встановлено, що Даудов упродовж липня – листопада минулого року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя.

Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів "кадирівців" і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони.

Крім того, зловмисник регулярно поширював на власному Телеграм-каналі дописи, де репостив виступи Кадирова щодо виправдовування збройної агресії РФ проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Даудову про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (здійснення пособництва у веденні агресивної війни);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (здійснення пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вчинене представником влади та за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 436-2 (поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

"Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ зібрала доказову базу на депутата Держдуми РФ Віктора Водолацького. Посадовець виконує завдання Москви щодо поширення окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Луганщини.