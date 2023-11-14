Голові правління Полтавського ГЗК Лотоусу подвоїли розмір застави

Шевченківським районним судом міста Києва було обрано запобіжний захід голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) Віктору Лотоусу у вигляді застави на суму майже 800 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

Згідно з повідомленням, співробітники БЕБ підозрюють його в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів.

З'ясовано, що протягом 2018-2021 років голова правління Полтавського ГЗК у співробітництві з бухгалтерами включав у податкових деклараціях підприємства обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, не враховуючи процесу збагачення, що значно вплинуло на вартість рентних платежів. Це призвело до значного заниження оплати за користування надрами родовища залізних руд - на майже 2,2 мільярди гривень.

На даний момент керівникові ПрАТ "Полтавський ГЗК" призначено запобіжний захід у вигляді грошової застави.

ПрАТ "Полтавський ГЗК" є частиною групи компаній Ferrexpo, а Жеваго є кінцевим бенефіціарним власником істотної частки в Ferrexpo.

Справа Лотоуса: попередні підозри

Нагадаємо, 3 листопада БЕБ повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo, Віктору Лотоусу.

В свою чергу, у вересні поліція повідомила Лотоусу про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями, що нанесло державі збитки на понад 157 мільярдів гривень.

Йому інкримінують незаконне видобування корисних копалин та зловживання повноваженнями. Згодом його заарештували з можливістю вийти під заставу в 999,99 мільйона гривень.

Після того як 30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави з 1 мільярда до 400 мільйонів гривень, рада директорів Ferrexpo вирішила внести цю суму за Лотоуса, аби його випустили з-під варти, але вона не гарантує, що вноситиме застави знову.