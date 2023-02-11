Голові слідчого комітету РФ Бастрикіну повідомили про підозру: сприяє масовим репресіям у захоплених районах України

Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на очільника слідчого комітету рф Олександра Бастрикіна. Зокрема, задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо придушення руху опору в Україні.

Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини східних та південних областей України.

Про це він неодноразово заявляв під час своїх виступів на російських телеканалах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику слідкому РФ про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представником влади);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та визнання правомірною тимчасову окупацію частини території України, вчинені службовою особою, з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та заперечення тимчасової окупації частини території України, вчинені службовою особою, повторно).

В СБУ додали, що розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Зазначимо, СБУ продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України.

Раніше СБУ повідомила про підозру так званій "міністерці освіти і науки ДНР" Ользі Колударовій. Вона організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю "переписати" навчальну програму з історії України".