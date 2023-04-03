"Головний спікер війни". СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру Подоляці

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, перебуваючи на території країни-агресора, блогер бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова.

Під час ефірів він закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури України.

Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб і Телеграм, які нараховують кілька мільйонів підписників.

Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурант перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох керівників окупаційних органів у тимчасово захопленій частині Донеччини. Наразі повідомлено про підозру так званому "міністру Міністерства зв’язку ДНР" в участі у діяльності терористичної організації.