Головному ідеологу рашизму Олександру Дугіну повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух" Олександра Дугіна. Він є одним з ключових ідеологів агресивної політики рф і геноциду українського народу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.

"На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України. Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави", - зауважують правоохоронці.

Крім того, ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Дугіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

"Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, 20 серпня 2022 року у Підмосков'ї було підірвано автомобіль російського пропагандиста, політолога, автора російської імперіалістичної концепції "неоєвразійства" Олександра Дугіна. Внаслідок вибуху загинула його дочка Дар'я Дугіна.

При цьому вже 22 серпня Федеральна служба безпеки РФ заявила про розкриття злочину, вказавши, що виконавицею була українська військовослужбовиця Наталія Вовк (Шабан), яка раніше проживала в окупованому РФ Маріуполі Донецької області. Повідомлялося, що протягом місяця до вбивства Дугіної вона перебувала в РФ, знявши з дочкою житло в будинку, де та проживала, і поїхала з Росії наступного ж дня після вибуху.

Пізніше у ФСБ заявили про викриття спільника Вовк на ім'я Богдан Циганенко, який нібито забезпечив її підробленими документами та автономерами.

Українська сторона причетність до організації вбивства офіційно спростовує. Зокрема президент Володимир Зеленський, коли його запитали 23 серпня про вбивство Дугіної, заявив, що "це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави - нас вона не цікавить".