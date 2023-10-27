Голову НСЗУ підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків у 2 млн грн

Прокуратура повідомила про підозру очільниці Національної служби здоров’я України у службовій недбалості, яка призвела до розтрати 2 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення НСЗУ одним із спеціалізованих державних підприємств виконувалися роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

За результатами виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг, в який включено всі роботи згідно договору та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

Очільниця НСЗУ не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору, внаслідок чого було витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися.

Під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи та інші речові докази.

Генпрокуратура повідомила про підозру голові НСЗУ у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу..

Зауважимо, з листопаді 2021 року НСЗУ очолює Наталія Гусак.

До призначення Гусак була заступницею голови Чернівецької обладміністрації, де вона курувала медичний напрям. Також Наталія Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.

НСЗУ було створено наприкінці грудня 2017 року. Вона є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. НСЗУ оперує коштами бюджету через програму медичних гарантій. Програма складається з пакетів послуг, визначених на підставі пріоритетів в охороні здоров’я.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику міністра юстиції України Віталію Василику, який допустив розтрату майна на понад 10 млн грн.