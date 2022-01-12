Гороховский предупредил о новой схеме обмана через monobank

Сооснователь мобильного банка monobank Олег Гороховский предупредил клиентов о мошенниках, которые под видом банка предлагают "заработать" в онлайн-казино. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Служба безопасности monobank совместно с правоохранительными органами работают над тем, чтобы остановить деятельность этих мошенников, но постоянно появляются новые случаи, отметил Гороховский.

Он добавил, что все другие компании, называющие себя "моно" и другими производными от этого слова, не имеют никакого отношения к monobank.

"Заодно сообщаю, что monopizza, monoтакси, мороженое Mono и даже этот ресторан в Тайланде (на фото) также не имеют к нам никакого отношения. Их всех объединяет то, что им не хватает ума придумать что-то стоящее и они воруют чужие креативы", — написал сооснователь monobank.

Гороховский показал, кто, по его мнению, копирует бренд monobank. Фото: Facebook банкира

Ранее в мошенничестве заподозрили сотрудников "Укрпочты". В свою очередь сам почтовый оператор предупредил своих сотрудников, что выдача отправления получателю без проверки его документов, в частности при отправлении товаров через сервис "OLX Доставка", является серьезным нарушением, за которое работники отделений несут административную ответственность.