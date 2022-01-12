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Гороховский предупредил о новой схеме обмана через monobank
Сооснователь мобильного банка monobank Олег Гороховский предупредил клиентов о мошенниках, которые под видом банка предлагают "заработать" в онлайн-казино. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Служба безопасности monobank совместно с правоохранительными органами работают над тем, чтобы остановить деятельность этих мошенников, но постоянно появляются новые случаи, отметил Гороховский.
Он добавил, что все другие компании, называющие себя "моно" и другими производными от этого слова, не имеют никакого отношения к monobank.
Ранее в мошенничестве заподозрили сотрудников "Укрпочты". В свою очередь сам почтовый оператор предупредил своих сотрудников, что выдача отправления получателю без проверки его документов, в частности при отправлении товаров через сервис "OLX Доставка", является серьезным нарушением, за которое работники отделений несут административную ответственность.Подписывайтесь на наш YouTube канал