Готельний комплекс, порт і торгові центри: в Україні арештували "приховані" активи Новинського на понад 10,5 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, до списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.

Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Втім, співробітники української спецслужби викрили злочинну схему і заблокували її.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.