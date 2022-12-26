Готував прорив ДРГ у Сумську область: російського агента засудили до 15 років ув'язення

Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій отримала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював розвідку прикордонної території Сумської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Разом зі спільником він збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів Сил оборони в регіоні. Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами РФ на північно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Обох російських агентів було затримано під час спецоперації контррозвідки Служби безпеки у серпні 2022 року. Наразі за матеріалами СБУ одному із зловмисників суд призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало ФСБ. Для збору розвідувальної інформації до нього був "приставлений" ще один агент російської спецслужби. Разом вони виходили на місцевість і здійснювали фото-, відеофіксацію українських військових об’єктів. Отримані матеріали передавали куратору з ФСБ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання зловмисників та виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами таємного листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

На початку грудня іншого зрадника також було засуджено до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, до 11 років тюрми засуджено учасників російської ДРГ, які викрадали людей на Харківщині.