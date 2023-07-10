Готував ракетний удар по військовому шпиталю на Миколаївщині: СБУ затримала агента РФ

Служба безпеки викрила ще одного інформатора російських спецслужб, який займався підготовкою нових повітряних атак РФ на Миколаївську область. Зловмисника затримали "на гарячому".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією спецслужби, для виконання ворожого завдання зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фотографував місця дислокації підрозділів Сил оборони. Також він фіксував на електронній карті точні координати виявлених військових об’єктів та звітував про рівень їхньої охорони.

Особливу "увагу" приділяв локаціям, де помічав найбільшу концентрацію особового складу та військової техніки українських захисників.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час фотографування ним шпиталю та однієї з бойових частин ЗСУ. У затриманого вилучили мобільний телефон з фото, готовими до відправки.

За матеріалами слідства, рашисти планували використати цю інформацію для здійснення прицільних повітряних ударів по території регіону.

Як встановили співробітники СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, який підтримував проведення фейкового референдуму щодо приєднання Миколаївщини до РФ. Про це він неодноразово писав у проросійських Телеграм-каналах.

Таким чином він привернув на себе увагу російської спецслужби, представники якої навесні 2022 року дистанційно запропонували йому співпрацю. Подальшу комунікацію здійснювали через один з месенджерів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки затримала на Кіровоградщині агента ФСБ, який отримав вороже завдання – влаштуватися до місцевої оборонної компанії і збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ.