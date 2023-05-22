Готував вибухи на Одеській залізниці: диверсант російського ГРУ отримав довічне ув’язнення

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисник готував серії диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у жовтні 2022 року у результаті багатоетапної спецоперації на Одещині. Серед вилученого у ворожого диверсанта – понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.

Фото: СБУ

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці.

Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

За вказівкою агресора, він збирав інформацію про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці.

Отримані відомості планував передати російській воєнній розвідці для підготовки вибухів на ключових логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

Фото: СБУ

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським "куратором". Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Втім, йому це не допомогло. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочинні дії і затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, раніше Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.