Грабував українців під виглядом "обшуків": колаборант з Куп’янська проведе за ґратами 13 років

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який перейшов на бік агресора під час окупації Харківщини. Суд визнав зрадника винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 10 років.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, після початку повномасштабного вторгнення Росії він підтримав російських окупантів, а у серпні 2022 року зловмисник добровільно вступив до окупаційного "пункту поліції № 2", який діяв на території тимчасово захопленої громади. Обіймаючи посаду "слідчого", він фабрикував справи проти місцевих жителів і ув’язнював їх до російських катівень.

Також колаборант разом із озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом "обшуків". Вони виносили з помешкань гроші, побутову техніку та інше приватне майно.

Якщо власники опиралися, то зрадник з росіянами застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями. Таким чином вони намагалися залякати мешканців регіону та придушити в них спротив кремлівському режиму.

В СБУ додають, що під час звільнення Куп’янська колаборант намагався заховатися, але зловмисника було затримано наступного дня після звільнення Куп’янського району.

Нагадаємо, раніше у Харкові працівники СБУ піймали групу, що збирала компромат на воєнкомів та ВЛК та фіксувала "прильоти": підозрюють в роботі на РФ.