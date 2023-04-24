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Злочинність
Дата публікації

Громадянин Казахстану воював у складі ПВК "Вагнер" під Бахмутом: йому загрожує до 10 років тюрми

За матеріалами СБУ перед судом постане «вагнерівець», який штурмував позиції Сил оборони під Бахмутом
За матеріалами СБУ перед судом постане «вагнерівець», який штурмував позиції Сил оборони під Бахмутом

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика російської приватної компанії "Вагнер", який брав участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що українські захисники взяли окупанта у полон наприкінці грудня минулого року під час боєзіткнення на Бахмутському напрямку.

"За даними слідства, зловмисником є 23-річний громадянин Республіки Казахстан, який відбував покарання в Тюменській виправній колонії РФ за зґвалтування", - зауважують в СБУ.

У жовтні минулого року представники ПВК "Вагнер" запропонували йому увійти до складу російської приватної компанії для участі у війні проти України.

За умовами "контракту" йому пообіцяли 200 тисяч рублів та "ануляцію" судимості.

Уже через місяць він разом з іншими засудженими, які приєдналися до угруповання "Вагнер", прибув до Ростова, де отримав військову форму, зброю та боєприпаси.

Потім найманців відправили на "тренувальний полігон", який дислокується на тимчасово окупованій території Луганської області.

Втім, через відсутність інструкторів з бойової підготовки, "навчальний курс" так і не відбувся.

На початку грудня минулого року фігуранта у складі окупаційного угруповання перекинули на східний фронт. Але пробув він там недовго.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). Зловмисник перебуває під вартою. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Зауважимо, Комітет національної безпеки Казахстану наразі розслідує 10 кримінальних справ щодо участі громадян цієї країни у війні РФ проти України.

Згідно з кримінальним кодексом Казахстану, за участь в іноземних збройних конфліктах передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 9 років.

Автор:
Світлана Манько