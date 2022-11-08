Групу киян викрили на переправленні телеведучих та інстаграм-блогерок у Марокко для сексуальної експлуатації

Співробітники Департаменту міграційної поліції Нацполіції спільно зі слідчими Печерського управління поліції Києва, представниками Департаменту внутрішньої безпеки та Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили трьох зловмисників, які організували канал торгівлі людьми.

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Як повідомляють правоохоронці, фігуранти створили фіктивне модельне агентство та набирали дівчат приємної зовнішності для нібито проведення показів мод в різних країнах світу. Фігуранти "працевлаштували" дівчат-учасниць конкурсів краси, ведучих популярних ток-шоу на телебаченні та інстаграм-блогерів.

Слідство встановило, що між учасниками злочинної групи був чіткий розподіл обов’язків. Зокрема, один з них відповідав за оформлення бізнес-віз, а двоє інших мали організувати переміщення жінок через кордон.

Фігурантів затримали під час спроби переправити через кордон 20 жінок. Вже встановлено, що замість показу мод жінок везли на захід за участю бізнесменів з різних країн світу. За таку послугу зловмисники планували отримати 50 тисяч доларів.

Як вказують у столичній прокуратурі, троє мешканців Києва діяли у змові з громадянином Марокко, підшуковуючи жінок для працевлаштування у цій країні у модельному бізнесі, однак справжньою метою зловмисників було переправлення їх для надання послуг інтимного характеру бізнесменам на території міста Маракеш.

Наразі двом фігурантам оголошено про підозру за частиною 2 статті 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Крім того, під час документування діяльності зловмисників поліцейські встановили ще сімох осіб, які за допомогою спеціаліста в IT-сфері створили в різних месенджерах платформи для розміщення реклами сексуальних послуг.

Мова йде про 10 Telegram-каналів та 4 WhatsApp-групи, за допомогою яких дівчат залучали до зайняття проституцією. Одна "зустріч" з дівчиною коштувала від 700 до 3000 доларів. За приблизними підрахунками, злочинне угрупування лише за останні шість місяців отримало прибуток у розмірі понад 30 мільйонів гривень.

Поліцейські провели 34 обшуки за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях, вилучивши автівки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та близько 60 банківських карт.

За рішенням Печерського районного суду Києва були накладені арешти на банківські рахунки фігурантів та рахунки, які були ними використані під час злочинної діяльності, а також на рухоме майно.

Наразі всім семи зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 303 (сутенерство або втягнення особи у зайняття проституцією) КК. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

"Слідчі дії тривають. Наразі організовується міжнародна взаємодія через канали Європолу та Інтерполу для встановлення усіх злочинних зв’язків", - додають у поліції.