Ігор Коломойський отримав нову підозру у шахрайстві (ФОТО)

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 190 (шахрайство);

▪️ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти"

За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ "Укртатнафта", який наразі перебуває під вартою.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній, а саме Ігоря Коломойського, у якого 1 лютого провели обшуки вдома.

7 листопада 2022 року підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку, були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями - "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС.