Ігор Коломойський отримав нову підозру: незаконно заволодів 5,8 млрд грн

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

"За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував", - підкреслили в СБУ.

За версією слідства, така "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

"Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", - зауважили в СБУ.

Там додали, що наразі досудове розслідування триває та проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 7 вересня 2023 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Шевченківський районний суд Києва 2 вересня обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою виходу під заставу в 509 мільйонів гривень.

Раніше Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомило йому про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, а саме понад 570 мільйонів гривень протягом 2013-2020 років.

Наразі Коломойський залишається у СІЗО та не поспішає вносити заставу.