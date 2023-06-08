Ігор Мізрах, якого підозрюють в рейдерстві, залишився під вартою

Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрюваного в рейдерстві Ігоря Мізраха. В СІЗО він потрапив двадцять п’ятого травня, а 8 червня вирішив оскаржити запобіжний захід.

Під стінами суду зібралося майже дві сотні людей. З плакатами «Мізрах-рейдер!», «Мізрах обкрадає дітей!», «Мізрах, поверни гроші державі» вийшли активісти громадської організації «Ні корупції».

Активісти заявляють – зі своїми шахрайськими схемами та аферами Мізрах вже не вперше потрапляє до поля зору правоохоронців. Але кожного разу йому вдавалося лишатися на волі.

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"Він був помічений ще у 2019 році при спробі продажу посад, керівних посад в Укроборонпромі. Але кожного разу йому вдавалося вплинути на певних підконтрольних можливо людей, але за допомогою своїх медійних ресурсів домовитися та уникнути кримінальної відповідальності й покарання", - говорить учасниця мітингу Оксана.

"Всі люди намагаються, щоби закінчилася якнайскоріше війна, а аферисти просто набивають кишені й все! Таких людей потрібно просто саджати й все!", - емоційно говорить один з учасників мітингу, який представився Валерієм.

Ігоря Мізраха підозрюють в тому, що він через незаконні махінації захопив Хорольський завод дитячого харчування. Це підприємство – єдине в Україні виробляє сухі молочні суміші для немовлят перших днів життя. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції встановив – в рейдерському захопленні підприємства брала участь ціла група з силовим блоком, юристами та бухгалтерами. На чолі, за даними слідства, стояв Ігор Мізрах.

"Він шахрай, рейдер, аферист! Вирішує будь-які питання, можуть забрати будь-яке підприємство, у дітей, вседозволеність!", - так охарактеризувала підозрюваного інша активістка, Олена.

"Сьогодні він зі своїми адвокатами намагається оскаржити це рішення і вийти, можливо, під домашній арешт, щоби не сидіти в СІЗО. Захоплення комунального підприємства це кримінальний злочин і якщо прокурор наполягав на триманні Мізраха під вартою, це означає, що є вірогідність, що він може втекти з країни, або вчергове ховатися в лікарнях під приводом якихось захворювань", - говорить Оксана, учасниця акції протесту.

Сам себе Ігор Мізрах довгі роки називав продюсером, журналістом і політтехнологом. Але серед його спільників поліція виявила і кримінального авторитета, і громадянина росії – паспорт колишнього заступника міністра сільського господарства рф знайшли під час обшуків. Антикорупціонери заявляють: цього разу шансів знову вийти сухим із води у Мізраха немає. Громадськість буде пильно спостерігати за перебігом справи та вимагати прозорого та чесного розгляду.