Ігоря Мазепу відправили під варту, але він зможе вийти під заставу

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Його помістили під варту із альтернативою у вигляді застави у 305 млн грн.

Про це повідомляє кореспондентка "Суспільного".

"Печерський райсуд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС, у якій також затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу та його брата Юрія", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суддя частково задовольнив клопотання прокуратури і відправив підозрюваних під варту з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн.

Мазепі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 лютого.

Іншим двом фігурантам справи прокуратура вимагала обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн. Проте, суд відправ підозрюваних під варту, але зменшив заставу до 45 млн та 20 млн грн.

Мазепу затримали при спробі залишити Україну

Як повідомлялося, 18 січня засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час проходження україно-польського кордону. Також ДБР провела обшук в офісі компанії.

Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Згодом ОГП офіційно підтвердив затримання Мазепи. Його і ще трьох спільників підозрюють у махінаціях із землею стратегічного значення вздовж Київської дамби.

В Офісі генпрокурора нагадують, що у листопаді 2023 року восьми учасникам цієї злочинної організації було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шестеро з них перебуває під вартою.

Хто такий Ігор Мазепа

Ігор Мазепа розпочав кар'єру інвестиційного банкіра у 1997 році у російсько-американській інвестиційній компанії (ІК) Prospect Investments. Через три роки Мазепу запросили на роботу у Foyil Securities New Europe на посаду керуючого директора. У 2002 році він очолив компанію МФК.

У вересні 2004 року заснував інвестиційну компанію Concorde Capital що надає повний спектр брокерських та інвестиційно-банківських послуг. Він є її генеральним директором. 2008 року був обраний головою біржової ради ВАТ Українська біржа.

Колишній співвласник латвійського представництва Приватбанку. Мазепа через офшорну компанію "Concorde Bermuda Ltd" (що входила до Concorde) володів 8,5 % банку. Цей банк, окрім іншого, займався відмиванням коштів українського олігарха Сергія Курченка з близького оточення Віктора Януковича, після втечі якого увійшов до команди Петра Порошенка, де відповідав за угоди з купівлі державних активів. Одним з найбільших процесів переведення держактивів у власність Порошенка за допомогою Мазепи є приватизація "Укрспирту".

Також Мазепа був одним з найближчих соратників українського олігарха Сергія Тігіпка.