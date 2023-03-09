Інтернет-шахрайці з Одеси винесли вирок за "продаж" вигаданого спорядження для військових

В Одесі суд визнав винною мешканку обласного центру, яка "продавала" відсутнє у неї військове спорядження для українських захисників. Про це повідомляють в Одеській обласній прокуратурі.

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Прокурори у суді довели, що засуджена, приєднавшись до волонтерської групи у соцмережах, відслідковувала оголошення про пошук військового спорядження для українських захисників та пропонувала свій товар.

Відправити необхідне спорядження жінка обіцяла після попередньої оплати на її банківську картку. У такій спосіб зловмисниця отримала понад 50 тисяч гривень за продаж двох приладів нічного бачення та восьми радіостанцій.

Однак замовникам вона нічого не відправила, оскільки насправді ніякого товару не мала. Встановлено, що кошти ошуканих людей підсудна витратила на власні потреби.

Їй інкримінували частину 3 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки) та засудили до п'яти років позбавлення волі.

Зазначимо, що незважаючи на невеликий розмір збитків, жінці дали не найменший строк, адже зазначена норма ККУ передбачає покарання у вигляді від трьох до восьми років тюрми.

Нагадаємо також, що нещодавно Служба безпеки України викрила злочинну організацію, яка займалася видурюванням грошей з українських бізнесменів: шахраї представлялися чиновниками місцевої влади і просили в підприємців "допомоги для ЗСУ".

Наприкінці ж січня правоохоронці піймали у Миколаївській області шахраїв, що "продавали" військовий одяг та генератори через фейкові інтернет-магазини, а київські правоохоронці перед цим повідомили про викриття засновника шахрайского сайту Ukrbay, через який за тією ж схемою продавалася неіснуюча комп'ютерна та побутова техніка.

Джерело фото: ua.depositphotos.com