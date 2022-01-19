"Инвестировали" в криптовалюту 3 млн грн: правоохранители накрыли в Киеве офис мошенников

В Киеве задержали семерых участников преступной группы, которые обманывали украинцев и иностранцев, обещая инвестировать полученные от них средства в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, обещая потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов — покупки криптовалюты по выгодной цене и последующей ее продажи с прибылью.

Также мошенники предлагали услуги по перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях. Кроме того, с инвесторов взимали оплату комиссии за якобы последующий вывод заработанных денежных средств.

Деньги. Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем call-центр и в соцсети демонстрировали ролики об "успехах в работе с инвесторами".

На месте обыска. Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Минимальный взнос от клиента составлял 11 тысяч гривен. Но после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы.

По предварительным данным следствия, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму около 3 млн гривен.

Организатора схемы, 21-летнего жителя Киева, задержали во время встречи с инвестором, который передал ему 400 тысяч гривен.

При обысках у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флеш-накопители, мобильные телефоны, компьютерную технику.

Организатору и шести его сообщникам сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила во Львове разветвленную сеть нелегальных call-центров, которые использовались злоумышленниками для присвоения средств иностранцев под предлогом "инвестиций" в фондовые и криптовалютные рынки. Дельцы контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии, а жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков.

В мире также набирает обороты новый вид мошенничества — у доверчивых пользователей воруют криптовалюту с помощью приложений для знакомств. В последнее время жертвы потеряли тысячи долларов. Больше всего от мошенничества страдают владельцы iPhone. Аферисты используют программное обеспечение для разработки приложений Apple. Они получают контроль над iPhone жертвы, имея возможность полностью управлять им и устанавливать другие приложения для взлома.