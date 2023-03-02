Іспитовий строк і донат на дрони: з обвинуваченим у підкупі голови ДІАМ уклали угоду

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену прокурором САП з представником забудовника, якого обвинувачують у спробі підкупу голови Державної інспекції з архітектури та містобудівництва (ДІАМ).

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Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

За умовами угоди, суд звільнив обвинуваченого від покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Натомість - йому призначили іспитовий строк тривалістю 3 роки. З умовою виконання обов'язків, передбачених ст. 76 Кримінального кодексу України.

Крім того, суд змінив запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов’язання. Тож, 2,23 млн гривень застави будуть перераховані на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Водночас, майже 120 тисяч доларів, вилучені під час обшуку автомобіля обвинуваченого, підуть в дохід держави.

Також у рамках угоди обвинувачений має пожертвувати 100 тис. доларів на проект "Армія Дронів" у Фонд United 24.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.

Нагадаємо, обвинувачений діяв в інтересах компанії-забудовника Perfect Group, яка намагалася за 120 тис. доларів отримати в ДІАМ сертифікат про прийняття в експлуатацію зведеної з порушеннями багатоповерхівки ЖК "Терракота".