Історія з продовженням: ЗМІ розповіли як Артем Петрашкін підім'яв під себе російський наркокартель

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Історія діяльності російського наркобарона Олександра Щипцова отримала несподіване продовження.

3 січня 2023 року НАБУ оголосило у розшук Андрія Довбенка, який фігурує у справі про злочинну групу, викриту на махінаціях із заарештованим майном, переданим в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як пише "Апостроф", Довбенко – постать помітна. ЗМІ його називали "дивлячим" за Мін'юстом, на його весілля в Сен-Тропі приїжджали голова Офісу президента Андрій Богдан, впливові київські судді та народні депутати, а сам він прославився рейдерськими схемами, контролем за нотаріусами, а також ручним управлінням заарештованим майном, у розпорядженні АРМА.

За даними видання "Слово і Справа" з посиланням на НАБУ, Довбенко ставиться в провину розтрата заарештованого та переданого в управління АРМА майна вартістю понад 485 млн грн

Детективам НАБУ вдалося встановити, що у 2019 році Андрій Довбенко та його спільники як мінімум чотири рази успішно провернули корупційну схему та продали заарештоване майно за зниженою ціною.

Серед них: продаж трьох земельних ділянок в Одеській області за ціною в 18 разів дешевшою за ринкову; продаж 2,6 тисячі тонн річкового піску на Київщині; продаж 4,5 тисяч тонн карбаміду за ціною майже вп'ятеро дешевшим за ринковий.

Інформація, яку має в своєму розпорядженні слідство, підтверджує – у багатьох оборудках Андрія Довбенка брав безпосередню участь його близький друг Артем Петрашкін, який у різний час був співробітником прокуратури та СБУ, а останнім часом з перервами займається адвокатською діяльністю.

Роль Артема Петрашкіна у схемах Довбенка дуже проста – він сприяв прийняттю необхідних рішень при арешті та реалізації майна АРМА, організовував власних адвокатів для участі у торгах для того, щоб забезпечити мінімально необхідну кількість учасників та створити конкурентність. Ну і, відповідно, був одним із бенефіціарів реалізованих схем.

Сам Артем Петрашкін – постать хоч і набагато менш публічна, ніж Довбенко, все одно не раз привертав до себе увагу ЗМІ. 2014 року, коли Петрашкін працював у прокуратурі помічником першого заступника Генерального прокурора Миколи Герасимюка і при цьому їздив Києвом на розкішному джипі з власним водієм.

Пізніше, у 2019 році (що саме збігається зі схемами Довбенка) фігурував у списках радників у Мін'юсті як співробітник СБУ.

У 2021 році Петрашкін "засвітився" у розслідуванні "Вестей" у своїй звичній ролі - участю в земельних схемах. Щоправда, журналісти "Вестей" пов'язують діяльність Петрашкіна зі структурами Джорджа Сороса.

Однак одна з найприбутковіших, хоч поки й маловідомих справ Артема Петрашкіна, це історія з російським наркокартелем "Хімпром" та його ватажком Олександром Щипцовим, який зараз намагається уникнути екстрадиції до Росії.

Олександр Щипцов (він же Саша Печерський, він же Олександр Яшин) лідер та організатор російської ОЗГ "Хімпром", який тривалий час перебував у міжнародному розшуку Інтерполу та переховувався від правосуддя в Україні, у лютому-травні 2022 року було знято з розшуку.

У 2014 році Щипцов створив організоване злочинне угруповання "Хімпром", яке успішно розвивало мережу збуту наркотиків через інтернет. Оборот ОЗУ обчислювався величезними сумами — у ЗМІ повідомлялося десятки мільйонів доларів щомісяця, а в Росії проти групування було порушено справу про відмивання 2,4 мільярда рублів.

Тоді Щипцов-Печерський вирішив перебратися до України та легалізуватися. Паралельно розвивав діяльність угруповання в Україні. У ЗМІ писали , що під виглядом міжнародних логістичних компаній, в українських виданнях розміщувалися вакансії, які пропонували "високооплачувану роботу як кур'єри або експедитори на території Росії". При цьому співбесіди з кандидатами проводились у великих українських містах, зокрема й у Києві. До справи підходили серйозно: співбесіди з використанням детектора брехні, експрес-курси щодо правил комунікацій з клієнтами, використання платіжних систем. Особлива увага в "Хімпромі" приділялася способам перевезення та упаковки наркотиків, а також способи організації схованок.

Проте у 2019 році ситуація трохи змінилася не на користь Щипцова. Він познайомився з Артемом Петрашкіним – їх звів родич Петрашкіна – Кирило Гопоненко.

Оскільки Петрашкін був вихідцем із силових органів, то йому не склало труднощів дізнатися, хто такий Щипцов-Печерський і взяти його в обіг.

Як повідомляли ЗМІ саме Петрашкін, шантажем та обіцянками заступництва витяг зі Щипцова інформацію про роботу "Хімпрому", про своїх спільників, яких відразу накрили співробітники СБУ.

Щипцов у результаті здав Петрашкіну всіх і все: про схеми роботи, способи транспортування наркотиків, отримання грошей, а також поіменно назвав усіх своїх "колег" і забезпечив Петрашкіна інформацією, яка дозволила їх затримати та порушити проти них кримінальні справи.

Крім цього, Щипцов з Петрашкіним привласнили собі гроші колишніх "колег" Щипцова по "Хімпрому" - на суму близько 16 мільйонів доларів.

Серед тих, хто фігурує у списках жертв, Святослав Мороз, Вікторія Жадовець, Андрій Кушнеров, Андрій Вігель, Олександр Гаврилов, Максим Нагара та багато інших.

Однак на цьому напарники не зупинилися. Як каже сам Щипцов після того, як СБУ затримала учасників “Хімпрому”, він пропонував їм вирішити питання в обмін на 50% прибутку, який мали передавати Артему Петрашкіну. Інакше кажучи – змушував своїх колишніх спільників платити щомісячну данину Петрашкіну.

Самого ж Щипцова та його людей, за його особистим зізнанням, силовики дали спокій і дали можливість продовжувати займатися "бізнесом".

Зізнався Щипцов і в тому, що за вказівкою Кирила Гапоненка його люди фактично обікрали "Хімпром" на 2,3 мільйона доларів.

Більше того, Щипцов сам зізнається, що після того, як Петрашкін "знежирив" організацію на гроші, сам Олександр отримав можливість за допомогою співробітників СБУ вирішувати свої питання.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України все змінилося для Щипцова. Втративши заступництво Петрашкіна, який останнім часом перекваліфікувався на адвоката, Щипцов втратив усі документи, які легалізували його перебування в Україні, а силовики активізували розслідування справи "Хімпрому", розпочату ще 2019 року. Зараз Щипцов-Печерський намагається уникнути відповідальності і за допомогою хабарів повернути собі українські документи та право перебувати в Україні. За деякими даними, за вирішення питання Щипцов готовий викласти 500 тисяч доларів.

Удар по дотичній

"Освідчення" Щипцова в обмін на заступництво Петрашкіна не тільки дозволило останньому отримати контроль над засобами ОЗУ “Хімпром”. Воно ще й зачепило щодо репутації інших людей.

Багато в чому, свідчення Щипцова-Печерського, насправді не витримували критики і обговорювали ні в чому не винних людей.

Зокрема, йдеться про бізнесмена Єгора Левченка, який уже не перший рік живе в Мексиці, де спочатку займався нерухомістю, а потім переключився на більш актуальні в 21 столітті галузі - лідогенерацію та арбітраж трафіку.

Єгор не перший рік займається різними благодійними проектами в Україні, а з початком повномасштабної війни всіляко допомагає ЗСУ, медичним установам та громадським організаціям.

"Я не можу залишатися осторонь, поки моя країна бореться з ворогом. Щодня думаю про той час, коли зможу повернутися до України. Тут у мене не лише батьківщина, а й бізнес, колектив за яких я відповідаю", – каже Левченко., який в Україні запустив успішний бізнес з лідогенерації та арбітражу трафіку, а також займається консалтингом.

Так, для Буковинського клінічного онкологічного центру Єгором Левченком було закуплено медикаментів на 300 тисяч гривень. У міській дитячій лікарні міста Стрий на внески Єгора Левченка було проведено реконструкцію системи опалення.

У селі Лучин, що на Житомирщині, Єгор допоміг відремонтувати храм для Сестринства Милосердя, який відновила громада, але не змогла до кінця довести всі необхідні роботи.

"Нехай ваша доброта і щедрість і милосердя віддадуться вам сторицею. Бажаємо вам усіх земних благ - нехай Господь благословить вас міцним здоров'ям і радістю", - каже настоятелька Обителі Ігуменя Аполлінарія.

Для Головного клінічного військового шпиталю було закуплено унікальний операційний мікроскоп вартістю 570 тисяч гривень. Тепер цей прилад допоможе ефективніше рятувати життя українських воїнів, поранених у боях.

І це далеко неповний перелік всього, ніж Левченко допомагає Україні. За нашою інформацією Єгор Левченко витратив на потреби України понад 4 мільйони доларів, а всі документи, які підтверджують це, передані через юристів вищому керівництву країни.

У публікації "Апострофа" наголошується, що "дуже хотілося б, щоб НАБУ та інші компетентні органи звернули найпильнішу увагу на ситуацію, що склалася, і притягнути до відповідальності не лише видатних ділок на кшталт Андрія Довбенка, а й "сірих кардиналів" в особі Артема Петрашкіна".

"Просимо звернути увагу на те, що Щипцов використав своє знайомство з Петрашкіним, що дозволяло йому вирішувати питання з керівництвом СБУ.

Просимо НАБУ та Президента Зеленського звернути увагу і на той факт, що через сфабриковане звинувачення, побудоване на свідченнях Щипцова, перебували під слідством Койнаш Каріна (у неї вимагали 3 мільйони доларів Петрашкін та його спільник) та Морозов Олександр, який завжди займався благодійністю.

Пора вже притягувати до відповідальності таких як Петрашкін, які особисто приміряють на себе роль "світового поліцейського" і намагаються поширити юрисдикцію України далеко за межі країни", - йдеться у статті.