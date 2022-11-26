Із часу деокупації Херсонщини Росія вже вбила 32 цивільних

На звільнених територіях задокументовано 578 воєнних злочинів російських військовослужбовців та їх посіпак.

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Про це повідомляє глава Нацполіції України Ігор Клименко.

"Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних місцевих мешканців. Всього з часу деокупації росія вбила на Херсонщині 32 цивільних", - повідомив Клименко.

Наразі на звільнених територіях регіону поновлено роботу 7 підрозділів поліції. 4 з них – у самому Херсоні. На вулицях обласного центру чергують 44 патрулі. Як автомобільних, так і піших.

Залучені також зведені загони з Кіровоградської, Одеської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Працюють і спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їхніх пособників. Наразі таких на Херсонщині зафіксовано 578.

Також сапери поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області та вилучили більше 3,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що в нещодавно деокупований Херсон подали електроенергію.