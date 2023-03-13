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Із Литви екстрадували ексголову Держзернової корпорації, підозрюваного у завданні мільйонних збитків
13 березня САП та НАБУ вдалося домогтися екстрадиції з Литви в Україну колишнього голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) Петра Вовчука. На виконання рішення про екстрадицію пішло понад три роки.
Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.
Підозрюваний був у розшуку з березня 2017 року. Після затримання у жовтні 2019 року експосадовець подав прохання про притулок у Литві, щоб уникнути відповідальності. Однак йому відмовили.
Уже після рішення про екстрадицію – намагався його оскаржити нібито через небезпеку, спричинену повномасштабним вторгненням РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Слідство встановило, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації, серед яких і голова правління, спільно з представником міжнародного зернотрейдера забезпечили затвердження й виконання зовнішньоекономічних контрактів на продаж зернових підконтрольним компаніям за заниженими цінами.
Згідно зі злочинною схемою, зерно, що належало держкомпанії, на умовах післяплати було доставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти так і не були сплачені. В результаті злочинної оборудки держкорпорація зазнала збитків на понад 60 млн доларів.
Нагадаємо, розслідування у цій справі детективи НАБУ і САП проводять з 2016 року. Двоє фігурантів пішли на угоду зі слідством і компенсували заподіяну шкоду. Справи стосовно ще двох осіб скеровані до суду. Ще одну особу оголошено в розшук.