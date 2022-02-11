Из Украины выдворили грузинского "вора в законе", пробравшегося в страну, несмотря на санкции СНБО

Украинская полиция ночью 10 февраля выдворила из страны 34-летнего "вора в законе" Нукри Гальского (гражданин Грузии Нукри Дочия), против которого Украина ввела санкции в мае прошлого года.

Как сообщает Министерство внутренних дел, оперативники получили информацию, что "авторитет" из списка субъектов повышенного преступного влияния приехал в Киев, причем попал в страну не через официальный пункт пропуска.

"Полицейские установили его местонахождение. В целях недопущения распространения им преступного влияния они провели меры по задержанию "вора в законе" и доставили в Государственную миграционную службу Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, что Нукри Гальского ранее уже неоднократно задерживали в Украине, в частности в декабре 2018-го и июле 2019 года.

Напомним, что президент Владимир Зеленский указом от 21 мая 2021 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 668 граждан различных стран, которых украинские власти посчитали "ворами в законе" и криминальными авторитетами.

Среди них был и Дочия, которому, как и прочим лицам, был бессрочно запрещен, наряду с другими ограничениями, въезд в Украину. Однако МВД в своем сообщении указывает, что при нынешнем выдворении ему был "запрещен въезд в Украину на три года".

При этом в октябре появилась информация, что в "воровской" санкционный список попало по меньшей мере 108 случайных людей. В СНБО сообщили, что в итоге ошибки были устранены, а восемь сотрудников МВД, готовивших эти решения, понесли за это наказание.

Нынешний случай уже далеко не первый, когда в Украине ловят и выдворяют из страны людей из упомянутого списка. Так, в июле 2021 года за один день МВД отчиталось о выдворении гражданина России, "смотрящего за одним из городов Полтавской области", а также еще одного криминального авторитета, которого "вернули в Молдову".

В то же время не всех задерживаемых фигурантов санкционного списка отпускают. Так, в декабре во Львовской области был пойман "уроженец одной из стран Южного Кавказа", которого привлекли за незаконное пересечение границы. Ранее, в июле, был задержан поселившийся в Киеве 25-летний гражданин России, организовавший в Украине производство фальшивых долларов. Уже в конце сентябре дело против него и его подельника отправили в суд.