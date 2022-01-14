Как главврач киевской больницы, несмотря на жалобы пациентов и уголовные дела, продолжает оставаться на должности

В январе состоится конкурс на руководителя Городской клинической больницы №8, но победитель уже предопределен. Это действующий главврач Анатолий Пилецкий. Общественность негодует — многолетняя война против него жителей Оболони, уголовные дела, жалобы и иные нарушения, похоже, снова сойдут ему с рук.

Деятельность Пилецкого в прошлом году закончилась громким скандалом. В результате журналистского расследования выяснилось, что главврач Анатолий Пилецкий, официально всю жизнь живший на одну зарплату, – настоящий миллионер, а в возглавляемой им больнице с большой выгодой промышляет некая фирма, зарабатывающая на покойниках.

Конечно, мало кто верит во врачей, не берущих деньги с пациентов. Тем более, в главврачей. Но Анатолий Пилецкий даже на общем фоне своих коллег выделяется. О размахе его теневой деятельности позволяют судить суммы наличных, которые он несколько лет назад снял со своих счетов в банке – 237 тысяч долларов США и 424 тысячи евро. В его официальной декларации ничего подобного не указано.

Информация просочилась в публичное пространство, по большому счету, случайно. Дело в том, что сначала банк отказался выдавать такие большие суммы. Пилецкий обратился в суд, суд вынес решение в его пользу, а судебные решения есть в открытом доступе. Дальше – дело того самого случая. Анатолий Пилецкий уже не раз оказывался объектом внимания журналистов. Не за какие-то выдающиеся достижения, разумеется, а как фигурант скандалов. Очередное любопытство – как там поживает Пилецкий? – и Гугл, среди прочего, подсказывает заглянуть в судебный реестр.

Откуда деньги?

Анатолий Пилецкий практически бессменно руководит Киевской городской клинической больницей №8 с 1988 года. Тогда она, правда, называлась Центральной районной клинической больницей Минского района г. Киева. Огромный комплекс почти на тысячу мест оказался очень кстати в голодные 90-е – на территории больницы обосновываются разнообразные фирмы и фирмочки, а также одна из первых частных клиник. Пилецкий настаивает, что ни к какой из них отношения не имел, исключительно подписывал договора об аренде с коммерсантами, а за любое нарушение больничного покоя беспощадно вышвыривал арендаторов-нарушителей. Была ли от этих договоров какая-то польза самой больнице и ее коллективу? Если и была, то совершенно мизерная. Во всяком случае, ее интерьеры с советских времен остаются неизменными и сейчас, по коридорам и палатам бегают неистребимые тараканы, о чем можно узнать из отзывов тех, кому "посчастливилось" оказаться пациентом клиники доктора Пилецкого. Была ли ощутимая польза от сдачи помещений больницы в аренду лично для Пилецкого? Вопрос открытый.

Что касается принципиального отношения доктора Пилецкого к поведению арендаторов, то тут он тоже кривит душой. 90-е были не только голодными, но и бандитскими. И территория больницы время от времени становилась местом бандитских разборок. С одной из них связан, пожалуй, самый мрачный эпизод из теневой биографии Анатолия Пилецкого.

Уголовное дело

В 1993 году помещение в больнице Пилецкого арендовала некая фирма, которая, по сути, была прикрытием для одной из криминальных группировок. Во время одной из разборок средь бела дня на территории больницы были убиты сотрудник уголовного розыска Одессы Теплых, а также крымский предприниматель Шитель. Могло такое происшествие остаться неизвестным для руководителя больницы? Крайне сомнительно. Тем не менее, арендаторов не только не попросили на выход, предварительно вызвав милицию, наоборот – есть все основания считать, что Пилецкий наладил с ними очень специфического свойства сотрудничество, которое несколько лет спустя и привело к уголовному делу против лично Пилецкого.

В то время главврач Пилецкий поддерживал тесные деловые отношения с бывшим сотрудником Минского РОВД Киева Василием Тесленко. Возможно, в какой-то момент разница партнеров во взглядах на финансовую сторону отношений их партнерство разрушила. Во всяком случае, факт конфликта сам Анатолий Пилецкий не отрицает. А вскоре после жесткой размолвки Тесленко убивают. До 2005 года это убийство было так называемым "висяком". Но в 2005-м власть в стране поменялась, и за покрывшееся пылью дело взялась следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Галина Климович. И уже вначале следующего 2006 года организаторы и исполнители убийства были под арестом. В ходе следствия заказчиком убийства они назвали... Анатолия Пилецкого. Главврача. Кандидата медицинских наук. Автора научных работ. Но как только следователь Климович вплотную подобралась к такому светилу и авторитету, она ощутила на себе все прелести административного давления и клеветы. От ведения дела ее в конце концов отстранили, а сам Пилецкий в одном из интервью очень прозрачно намекнул, что Климович требовала у него крупную взятку за "«правильный" ход расследования. Письма и жалобы руководству Генпрокуратуры Галине Климович ничем не помогли. Дело было закрыто. Потому что связи!

Связи

Главврач – всегда фигура важная и влиятельная, с обширными контактами, причем с людьми тоже влиятельными. Анатолий Пилецкий свои связи и контакты в верхах не только не скрывал, он их при удобном случае афишировал. Например, водил большую дружбу с министром внутренних дел времен позднего Кучмы Николаем Билоконем – тем самым, который после первого Майдана и победы Виктора Ющенко на президентских выборах сбежал в Москву, где замечательно чувствует себя по сей день, работая в Министерстве юстиции РФ. Хотя в 2005-2006 годах, когда над головой доктора Пилецкого сгустились тучи и ему начал светить долгий срок за решеткой, Николай Билоконь, конечно, уже ничем не мог помочь другу.

Но у Пилецкого был еще один друг – первый заместитель генпрокурора Сергей Винокуров, занимавший эту должность с 1998 по 2010 год. Дружбу доктор и прокурор завели еще в далекие 90-е, когда Винокуров был прокурором Минского района Киева. С высокой степенью вероятности можем предположить, что именно эта дружба в 2006 году отвела от Пилецкого карающий меч правосудия. Кстати, Винокуров в 2010 году пошел на повышение: ставший президентом Виктор Янукович назначил его судьей Конституционного суда, что для Винокурова закончилось попаданием в люстрационные списки после второго Майдана.

Но тогда, в 2006-м, все было прекрасно. Анатолий Пилецкий, несмотря на уголовное дело и подозрение в заказе убийства, спокойно баллотировался в депутаты горсовета Киева от "Блока Литвина".

А может, он все-таки хороший?

В общем-то, все описанное выше – дела былые. Чисто с формальной точки зрения даже косвенное отношение Пилецкого к убийству милиционера в начале 90-х доказано не было. Дело недорасследовано, но для закона он чист, хотя репутация подмочена серьезно и навсегда.

Так, может, он уже в наши дни проявил выдающиеся таланты организатора и здравоохранителя? Увы. Именно в наши дни, в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса вверенная ему 8-я больница пережила острый кризис.

В конце апреля 2020 года часть коллектива клиники вышла на акцию протеста из-за низких зарплат и невыплат "ковидных" надбавок.

А через несколько дней после этих протестов управляемая Пилецким городская клиническая больница №8 прекратила прием ковидных больных. Места были, лечить было некому – персонал больницы массово болел тем самым ковидом. Потому что ни врачи, ни медсестры не были обеспечены индивидуальными средствами защиты. Еще раз: самая большая больница Киева в разгар пандемии прекращает работу, потому что руководство больницы не обеспечило элементарных условий для работы персонала – это нормально?! Ну, "спасибо", что пандемия коронавируса, а не бубонной чумы.

Что примечательно, городские власти, реагируя на скандальное состояние дел в 8-й горбольнице, официально заявляли, что из городского бюджета деньги этой больнице были выделены и на доплаты к зарплатам, и на индивидуальные средства защиты для персонала. Так куда они делись? Почему персонал больницы Пилецкого массово болел ковидом и против каких невыплат протестовал?

Кстати, и в 2021 году зарплаты врачей и медсестер в Киевской городской больнице №8 – одни из самых низких в городе. Возражения типа "везде так в нашей медицине" и "государство виновато, оно недоплачивает медикам" принять трудно. Во-первых, не везде. Во-вторых, в настоящее время именно главврачи уполномочены устанавливать размеры зарплат своим сотрудникам, это одна из их прямых обязанностей. Было бы желание заниматься своими обязанностями.

Но что-то же у него получается хорошо, если он до сих пор главврач?!

Да, что-то получается. В журналистском расследовании, с которого мы начали статью, упоминается некая частная похоронная фирма – ООО "Ритуал 911". Ее сотрудники обладают удивительным качеством – они способны приезжать к родственникам умерших раньше, чем самим родственникам становится известно о смерти родного человека. И предлагать свои недешевые услуги достаточно убедительно. Офис этого ООО находится... на территории 8-й городской больницы, где работает на основании договора, подписанного главврачом Пилецким. К слову, владельцем фирмы является руководитель Киевской федерации бокса Александр Негода. Но пусть это будет просто случайным совпадением. Да и бизнес, в конце концов, законный.

Гораздо хуже другое. Уже несколько лет в 8-й больнице процветает схема откровенного вымогательства денег у родственников умерших, ООО "Ритуал 911" якобы в этой схеме участвует. По словам потерпевших, речь идет о суммах порядка 1 тысячи евро, которые сотрудники морга больницы требуют уплатить, иначе покойника родственникам не выдают.

Лично Анатолий Пилецкий эти обвинения отрицает. Проверки, проводимые правоохранительными органами, результатов не дают. Количество жалоб со стороны родственников умерших растет. На обращения общественной организации "Антикоррупционный правозащитный совет" к городским властям с требованием уволить Пилецкого с должности главврача ответа никакого нет.

В общем, годы идут, а главврач Пилецкий не только не разучился выходить чистым из сомнительных историй с покойниками, но даже – допустим! – научился на них зарабатывать. Так что да, что-то у него таки получается!

P.S. "Рано или поздно любой человек может заболеть и оказаться пациентом нашей клиники", — сказал доктор Пилецкий журналистке в заключение одного из давних, еще 2006 года, интервью. Согласитесь, звучит неуютно.

Дмитрий Филиппенко