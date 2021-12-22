Какие поручения выполняют в МВД экс-сотрудники департамента "прослушки" Кузнецов и Копаев

На фоне недавнего увольнения замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили, к министерству приковано дополнительное внимание общественности. Другие кадровые перестановки, которые министр Денис Монастырский провел после своего назначения, хоть и не вызвали такого резонанса, но имеют большой потенциал для подрыва репутации ведомства.

Например, наиболее проблемными в структуре МВД называют назначения первого замглавы Нацполиции, главы криминальной полиции Михаила Кузнецова и начальника Департамента стратегических расследований Валентина Копаева.

"Реванш криминалитета"

Кузнецова и Копаева, выходцев из Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции, на высокие должности в системе МВД назначили в августе, сразу после смены министра. Их назначение стало для многих неожиданностью, в первую очередь с точки зрения тех постов, которые они должны были занять, и тех людей, которых они должны были сместить.

Кадровую перестановку, которую организовал Монастырский в августе, СМИ окрестили "реваншем криминалитета", поскольку уволенные со своих должностей замглавы Нацполиции Евгений Коваль и глава департамента стратрасследований Руслан Марчук принимали непосредственное участие в "зачистке" ряда "воров в законе" и подготовке знаменитых их списков для заседания СНБО и наложения соответствующих санкций.

Когда в своем видеообращении президент Владимир Зеленский сказал о том, что в Украине остался всего один "вор в законе", да и тот в больнице (остальные депортированы) , "причиной" этого является как раз работа, проведенная двумя генералами, говорили эксперты.

В то же время в кулуарах здания на Богомольца ходили активные слухи, что многие из ранее уволенных представителей криминалитета якобы нашли подход к Монастырскому и он начал увольнять людей, которые "неугодны" для теневых авторитетов.

"Разведчик" без опыта

О Кузнецове известно, что он родом из Донецка. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, кандидат юридических наук. Участвовал в антитеррористической операции на востоке страны, имеет статус участника боевых действий. До этого руководил Департаментом оперативно-технических мероприятий Нацполиции ("прослушка" и организация наружного наблюдения). О его опыте в АТО говорится, что он "организовывал работу постов радиоконтроля на территории Донецкой, Луганской областей, расстановку сил и средств сводных отрядов подразделений оперативно-технических мероприятий в районе проведения АТО, а также обеспечивал координацию их деятельности". В декларации Кузнецова две небольшие квартиры, старенькая малолитражка и зарплата.

Свой "опыт" генерал Кузнецов уже сполна проявил за неполные 5 месяцев работы. Согласно оперативным документам, которые есть в распоряжении редакции и которые характеризуют деятельность первого замглавы Нацпола, в условиях отсутствия необходимого опыта нового начальника существенно ухудшилась криминогенная ситуация, ежедневно увеличивается количество тяжких преступлений, усложнилась ситуация по раскрытию тяжких преступлений — убийств, разбойных нападений и незаконного завладения транспортными средствами. Кроме того, не осуществляется ежедневная координация по раскрытию преступлений, не ставятся задачи, не осуществляется контроль раскрытия, отсутствуют результаты проведения оперативно-розыскной деятельности, отсутствует коммуникация руководителя криминальной полиции с областными подразделениями.

Собеседник Delo.ua в МВД отмечает, что данные этой сводки уже давно есть в распоряжении министра Дениса Монастырского, однако он не реагирует на них должным образом. Более того, с подачи первого замминистра внутренних дел Евгения Енина Михаил Кузнецов курирует еще и экономическое направление, в частности, отвечает за недавно объявленную операцию "Акциз". Еще в конце сентября Кузнецов публично пообещал, что "в течение трех месяцев будет реальный результат в борьбе с контрафактной, нелегальной, теневой продукцией в сфере алкоголя, табака, топлива и пищевых продуктов". В рамках Офиса по вопросам защиты бизнеса в структуре МВД именно на Кузнецова возложена работа по прикрытию нелегальных точек торговли контрафактными сигаретами, "паленым" алкоголем и "бодяжным" топливом.

Однако три месяца уже заканчиваются, а о реальных результатах пока не слышно. Более того, не слышно вообще ничего о деятельности Михаила Кузнецова, хотя его работа предполагает максимальный уровень публичности.

"Атомщик" специального назначения

Биография и "достижения" нового руководителя департамента стратрасследований выглядит поярче, чем у Кузнецова. Валентин Копаев был подчиненным Михаила Кузнецова в департаменте "прослушки", возглавлял одно из управлений. Он также уроженец Донецкой области. В органах внутренних дел с 1994 года. За это время работал на разных должностях, в частности, был оперуполномоченным по особо важным делам, начальником отдела по борьбе с отмыванием средств при УМВД в Черниговской области, начальником управления анализа и контроля ГУБОП МВД Украины. Его жена является частным предпринимателем и владеет компанией "Органические семейные продукты" (41206971).

Еще когда Копаев работал в УБОПе, в 2015 году активисты обращали внимание на его декларацию, которая вообще не соответствует статусу человека, всю жизнь проработавшего в правоохранительных органах. В частности, кроме официально задекларированных 6 квартир и трех автомобилей, записанных частично на жену, 6 млн грн, 110 тысяч евро и 300 тысяч долларов наличных, активисты также обнаружили большое количество недвижимости в Киеве и Чернигове, которое записано на тестя Копаева. На него же была записана и часть автопарка супругов.

В декларации за 2020 год у Копаева все еще есть на что посмотреть. Это четыре квартиры, три из которых по цене свыше 3 млн грн, которые куплены женой в течение одного 2016 года, а также 600 тысяч долларов и 110 тысяч евро наличных. В декларации у Копаева и его жены не указаны автомобили. Однако, по данным некоторых источников, недавно Валентин Викторович смог порадовать себя новой Audi A8 вдобавок к уже имеющейся в автопарке Tesla. А жена Наталья Александровна регулярно получает штрафы за нарушение правил дорожного движения, и вряд ли речь идет о том, что она где-то неправильно переходит дорогу как пешеход.

Впрочем, этому может быть объяснение. Уже в упомянутой выше публикации за 2015 год указывалось, что Копаев якобы пользовался в качестве автомобиля транспортом одной из частных фирм, которая поставляла оборудование на атомные электростанции. Сам же чиновник во время работы в ГУБОПе якобы промышлял "проверками" таких подрядчиков с использованием обысков и выемок для "склонения" фигурантов к "взаимовыгодному сотрудничеству", а проще — взяткам. Бизнес-связи с тогдашним руководством НАЭК "Энергоатом" якобы имели и жена Копаева, и его тесть с тещей.

Недавно Валентин Копаев угодил в новый скандал. В сеть попала переписка нардепа из "За майбутнє" Сергея Минько и министра Дениса Монастырского. Депутат пересылает Монастырскому контакт одного из главных контрабандистов страны Ореста Фирманюка, попавшего в санкционный список СНБО. Последний известен как таможенный брокер из Черновицкой области. Однако Максим Нефьодов, когда занимал должность главы Государственной таможенной службы, называл Фирманюка "контрабандистом №1 Украины". Его фамилия звучит в контексте инцидентов на таможнях Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской и других областей.

В ответ на пересланный контакт, согласно фото переписки, Монастырский обещает, что "ему перезвонит Копаев Валентин, начальник ДСР, предупреди". Можно только догадываться, о чем от имени и по поручению Монастырского должен был пообщаться с Фирманюком Копаев. Однако, понимая "непростой" бэкграунд обоих, вряд ли речь шла о новых туристических маршрутах Буковины.

Болгарский след

Биография и обзор нынешней деятельности Копаева и Кузнецова были бы неполными без упоминания об их роли в недавнем скандале вокруг освобождения из-под стражи криминального авторитета из Болгарии Эвелина Банева. На днях в медиа появилась информация, которую пока не удалось подтвердить, о том, что руководители криминальной полиции и Департамента стратрасследований якобы "слили" это дело за $500 тыс. История действительно выглядит крайне странно. Банева задержали 7 сентября в Киеве, ему выдвигают обвинения правоохранительные органы шести стран, обвиняют в отмывании денег, хранении и распространении наркотиков, организации преступной группы.

Но тут украинский суд отпускает явного преступника, потому что у него есть украинский паспорт и поэтому он не подлежит экстрадиции. А поскольку у наших правоохранителей других претензий (в отношении преступлений на территории нашей страны) к нему нет, то Банева (известного также как украинский гражданин Виктор Край, также у него якобы есть паспорта и на другие имена) отпускают на все четыре стороны. Нельзя утверждать со 100%-ной уверенностью, что именно Кузнецов и Копаев причастны к уходу афериста из рук Интерпола и европейского правосудия. Но можно точно сказать, что преступления и операции такого уровня — это точно их сфера ответственности и компетенции.

Несмотря на все, Денис Монастырский, похоже, не намерен их менять в обозримом будущем. В первую очередь потому, что такого рода кадры, как правило, помогают отстраивать коррупционные и другие схемы, не вовлекая в них начальство, что очень ценится в полицейской иерархии. При этом в случае неудач или репутационных потерь всегда можно списать все на кадровую ошибку и "сопротивление системы". Так делают большинство министров и народных депутатов от "монобольшинства", которым поручают ответственные реформы, но которые при этом эти реформы благополучно проваливают. Всех устраивает, поэтому нет причин, почему бы это не получилось у Монастырского.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua