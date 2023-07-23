Катували українських патріотів: СБУ повідомила про підозру колаборантам з окупаційної "міліції" на Херсонщині

Служба безпеки встановила особи ще 31 поплічника ворога, які під час окупації Херсонської області вступили до створеного агресором "головного управління МВС Херсонської області РФ". Їм повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Серед підозрюваних є четверо колишніх працівників Національної поліції України в Херсонській області, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

За даними слідства, зрадники ув’язнювали місцевих жителів та відправляли їх до російських катівень, де до людей застосовували жорстокі тортури. Таким чином окупанти намагались схилити потерпілих до співпраці.

Окрім цього, колаборанти репресували та залякували мирних жителів щоб змусити їх проголосувати на фейковому референдумі щодо "приєднання" регіону до Росії.

Перебуваючи на "посадах", колаборанти приймали участь у каральних заходах і виконували незаконні рішення, які рашисти проводили проти учасників руху опору в регіоні. Підозрювані також масово викрадали людей та розграбовували їхнє майно.

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України.

Зауважимо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) працівнику виправної колонії. За наказом окупантів, він утримував за ґратами херсонських патріотів, які не бажали коритися росіянам.