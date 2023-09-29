Катував і вбивав цивільних на Харківщині: СБУ повідомила окупанту про підозру

Служба безпеки зібрала докази щодо ще одного бойовика окупаційної армії РФ, причетного до масових воєнних злочинів під час боїв за Харків. Він брав активну участь у штурмі селища Піски-Радьківські в Ізюмському районі на початку повномасштабного російського вторгнення. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники СБУ здійснили перехоплення його телефонної розмови з батьком, під час якої виявилося, що загарбник пишається своєю участю в грабежах та катуваннях місцевих жителів разом із іншими російськими військовими та жорстоким обходженням з українськими полоненими.

За даними слідства, зловмисником виявився 22-річний уродженець Самарської області Станіслав Шматов. З квітня 2022 року він воював в Україні у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни-агресора.

За даними слідства, коли у підрозділу не було бойових зіткнень зі Збройними Силами України, вони вчинили напад на цивільні будинки вздовж всієї вулиці Миру в селі Піски-Радьківські, використовуючи вогонь та відкрито вбивали мирне населення. Для цього були задіяні різні типи озброєння, зокрема гармати, гранатомети, великокаліберні та особисті зброї різних калібрів

СБУ ініціювали експертизу, яка підтвердила факти воєнних злочинів загарбника та його спільників під Ізюмом.

"Тривають комплексні заходи для притягнення Шматова до відповідальності за злочини проти України. Зловмисника буде неодмінно покарано", - повідомляють у СБУ.