Керівництво Держспецзв’язку підозрюється у привласненні 62 млн гривень

20 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану групу, до якої входило керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), та яка заволоділа державними коштами на суму понад 62 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, протягом 2020-2022 років власник групи компаній, у змові з керівництвом Держспецзв’язку, розробив схему маніпуляцій з бюджетними коштами, призначеними для закупівлі обладнання та програмного забезпечення.

НАБУ повідомляє, що залучені дві підконтрольні компанії використовувались для уникнення відкритих торгів та забезпечення фіктивної перемоги в закупівлі. Загальна сума коштів, яку держпідприємство перерахувало компаніям, становила понад 285 млн грн, а вартість програмного забезпечення складала 223 млн грн.

Різницю у 62 млн грн. члени оборудки привласнили і вивели за кордон, щоб пізніше розділити між собою.

Згідно з повідомленням, підозрюваними є шість осіб, зокрема голова та заступник голови Держспецзв’язку, генеральний директор та співробітник держпідприємства, власник групи компаній і він же організатор схеми та один з його працівників.

За даними ЗМІ, мова йде про голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. Саме їх сьогодні звільнив Кабмін та призначив тимчасового керівника відомства. Також про підозру повідомили колишньому керівнику державного підприємства "Українські спеціальні системи" Артуру Вітренку.

Виконання обов’язків голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Кабінет Міністрів України поклав на Маковського Дмитра Васильовича.

Всім їм пред'явлено обвинувачення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах).

Питання щодо обрання запобіжного заходу поки що розглядається, а розслідування продовжується.

Як відреагували у Держспецзв’язку

У Державній службі спеціального зв'язку відреагували на повідомлення про розтрату коштів і заявили, що з 2020 року всі закупівлі здійснювалися з дотриманням законодавства.

"Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і Служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ, в будь-якому форматі", - прокоментували у Держспецзв’язку.

Там закликали утриматися від висловлення звинувачень стосовно конкретних посадових осіб або службовців, які зараз зайняті в органах, що відповідають за захист критичної інформаційної інфраструктури України, до завершення розслідування.