Керівництво Почаївської лаври УПЦ (МП) підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті

Служба безпеки проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП). Обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

"Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії", - зауважують в СБУ.

Зазначається, що ініційована правоохоронцями експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

"У межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Там додають, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - підкреслили в СБУ.

Зауважимо, з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви.

У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

Раніше Служба безпеки викрила керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

А 19 жовтня у першому читанні Верховною Радою було прийнято законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.