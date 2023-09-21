Керівництво заводу у Сумах постачало РФ насоси для атомних реакторів

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему постачання до РФ стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що мова йде про насосне обладнання, яке виготовляється на одному із заводів у Сумах. Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших "донорів" бюджету РФ.

"У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій.

Для маскування злочинної діяльності зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії.

"Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до РФ. Крім цього, посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому", - підкреслили в СБУ.

Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки.

Наразі двом посадовцям заводу повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - зауважили в СБУ.

Там додали, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Раніше Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій. Компанія допомагала підсанкційному "Росатому" будувати п’ять АЕС у різних країнах світу.