Керівництво Житомирської митниці викрили на корупційних схемах - СБУ

Служба безпеки викрила корупційну схему на Житомирській митниці, завдяки якій в Україну незаконно ввозили автомобілі. Протиправна діяльність учасників схеми завдала державному бюджету збитки у понад 20 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, злочинний механізм налагодили керівники одного із митних постів області. Задокументовано, що вони допомагали імпортувати іноземні "швидкі" без сплати встановлених митних платежів.

Зазначається, що восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили до України 26 автомобілів меддопомоги і оформили їх зберігання в режимі "митний склад". Тобто автомобілі могли зберігатися у митних логістичних центрах без сплати податків протягом року. Після цього машини потрібно розмитнити або вивезти з України.

"Митники "домовилися" із комерсантами зробити фіктивний реекспорт "швидких" для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні. Встановлено, що посадовці проводили за документами так званий "повторний заїзд" через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишались на митному складі на Житомирщині", - йдеться у повідомленні.

За цей час комерсанти підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за мінімальною ставкою. Для цього вони вносили до митних декларацій штучно занижену вартість авто.

Заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митного оформлення повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

За ініціативи СБУ та Державного бюро розслідувань понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передали на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України на 25 млрд грн. Встановлено, що до організації оборудки причетний заступник Голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.