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Категорія
Злочинність
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Керівницю Держгеокадастру Чернігівської області викрили на оборудках із землею

Посадовиця незаконно оформила документи щодо безоплатної приватизації земельних ділянок на підставних осіб
Посадовиця незаконно оформила документи щодо безоплатної приватизації земельних ділянок на підставних осіб

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальниці Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області, яка дозволила незаконну приватизацію понад 60 га землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що схема була реалізована у 2019-2020 роках, після внесенням змін до земельного законодавства.

"Посадовиця незаконно оформила документи щодо безоплатної приватизації земельних ділянок на підставних осіб. Причому земельні ділянки «надавались» малозабезпеченим по декілька разів, хоч це і заборонено законодавством. Таким чином незаконно було роздано близько 60 га державних земель", - зауважують в ДБР.

Наразі на ці ділянки накладено арешт та ініційовано питання щодо їх повернення у державну власність.

Урім того, посадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до виведення з державної власності земель сільськогосподарського призначення (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

У відомстві не називають прізвища фігурантки кримінальної справи, але згідно відкритих даних  в.о начальника  Головного управління Держгеокадастру  у Чернігівській області  є Чіпак Надія Миколаївна.

Раніше правоохоронці зібрали доказову базу на чотирьох колишніх керівників Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області. Посадовці вивели з держвласності 30 земельних ділянок на площі понад 60 гектарів.

Автор:
Світлана Манько