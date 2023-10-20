Керівницю Держгеокадастру Чернігівської області викрили на оборудках із землею

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальниці Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області, яка дозволила незаконну приватизацію понад 60 га землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що схема була реалізована у 2019-2020 роках, після внесенням змін до земельного законодавства.

"Посадовиця незаконно оформила документи щодо безоплатної приватизації земельних ділянок на підставних осіб. Причому земельні ділянки «надавались» малозабезпеченим по декілька разів, хоч це і заборонено законодавством. Таким чином незаконно було роздано близько 60 га державних земель", - зауважують в ДБР.

Наразі на ці ділянки накладено арешт та ініційовано питання щодо їх повернення у державну власність.

Урім того, посадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до виведення з державної власності земель сільськогосподарського призначення (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

У відомстві не називають прізвища фігурантки кримінальної справи, але згідно відкритих даних в.о начальника Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області є Чіпак Надія Миколаївна.

Раніше правоохоронці зібрали доказову базу на чотирьох колишніх керівників Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області. Посадовці вивели з держвласності 30 земельних ділянок на площі понад 60 гектарів.