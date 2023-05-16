Керівника 501 батальйону морпіхів, через якого 277 військових опинились в полоні, підозрюють в держзраді

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в держзраді одному з керівників 501 окремого батальйону морпіхів, через якого 277 військових опинились у полоні під час оборони Маріуполя.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що з кінця лютого 2022 року військовослужбовці 501окремого батальйону здійснювали оборону міста Маріуполь. У квітні цього ж року російська пропаганда розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі.

"Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНР". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон", - йдеться у повідомленні.

Тому ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві, що дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам.

"Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська, Запорізької області він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року", - повідомили в ДБР.

Там додали, що начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває для встановлення всіх причетних до злочину.