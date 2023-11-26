Керівника KSG Agro виправдали у справі про пособництво екснардепу Шепелеву у замаху на викрадення банкіра Дядечка

Дніпровський районний суд Києва 15 листопада визнав голову ради директорів холдингу KSG Agro Сергія Касьянова невинуватим у пособництві в закінченому замаху на незаконне позбавлення волі, затримання і притягнення в Росії до кримінальної відповідальності за нібито фінансування тероризму колишнього віцепрезидента Родовід Банку та ексвласника банку "Союз" Сергія Дядечка, передає "Судовий репортер".

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

За версією обвинувачення, у квітні 2013 року колишній депутат Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко Олександр Шепелев телефоном попросив свого друга і родича Касьянова організувати платіж в розмірі 1,2 мільйона доларів для подальшої передачі цих грошей через свого кума Ємельяна Захарова працівникам Федеральної служби безпеки РФ, аби ті затримали і арештували Дядечка у сфабрикованій справі і в подальшому його вбили.

На той час Шепелев вже переховувався за кордоном від українських правоохоронців і був оголошений в розшук після першого невдалого замаху на Дядечка, з яким екснардеп мав конфлікт, і за підозрою в заволодінні коштами Родовід Банку. Відомо, що втік з України він 18 листопада 2012 року.

Відповідно, самостійно проводити будь які фінансові операції від свого імені Шепелев на той час не міг, і тому звернувся, як виявило слідство, до Касьянова. Останній, у свою чергу, дав вказівку службовим особам підконтрольної йому швейцарської компанії ICD Investments укласти фіктивний кредитний договір із компанією Triumpf Art Promotion Захарова на суму 1,5 мільйона доларів і під видом надання кредиту забезпечив перерахування коштів.

Для Шепелева було підготовлено фейкові, як встановлено, документи про затримання і арешт Дядечка через його нібито причетність до фінансування підготовки теракту на посту патрульної служби "Кізляр" між Північною Осетією та Інгушетією у ніч 23 жовтня 2012 року (тоді від вибуху в автомобілі, що прибув з інгушського боку, загинув лейтенант поліції - осетин Заур Джибілов, якому посмертно дали звання Героя РФ, а ще четверо поліцейських були поранені).

Натомість, план Шепелева із затримання Росією Дядечка за цим звинуваченням не вдався з незалежних від нього причин: за даними слідства, Руслан Хумакієв, який станом на 2013 рік був оперуповноваженим з особливо важливих справ 3-го відділу 3-го оперативно-розшукової частини ГУ МВС РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу ввів Шепелева в оману, заволодівши сплаченими грошима, і не вчинивши будь-яких дій, обумовлених злочинним планом.

Касьянову інкримінували співвиконання закінченого замаху на вчинення злочину за частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), пособництво в закінченому замаху на злочин за частиною 2 статті 371 (завідомо незаконне тримання під вартою) та частиною 2 статті 372 (притягнення завідомо невинного у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів) Кримінального кодексу.

Бізнесмена звинувачували в тому, що він перерахував кошти, які були призначені для оплати послуг виконавців злочину. Ключовим для прокуратури було довести, чи діяв Касьянов, перераховуючи ці гроші, з прямим умислом на незаконне позбавлення волі Дядечка.

Доказів винуватості Касьянова не знайшли

У суді підприємець надав свої пояснення щодо перрахунку коштів, висунувши альтернативну версію подій. Він повідомив, що його компанія дійсно надавала кредит Triumpf Art Promotion, і оскільки ці гроші не були повернуті, то ICD Investments інціювала в Швейцарії арбітражне провадження.

В свою чергу, Захаров, за словами Касьянова, аби уникнути будь-яких негативних наслідків і не повертати гроші, у 2015 році ліквідував Triumpf Art Promotion та вигадав історію для правоохоронних органів, що начебто кредитні кошти використовувались як засоби вчинення злочину.

Суд дійшов висновку, що злочинна змова Касьянова з Шепелевим не доводиться жодним доказом і навіть спростовується записом їх розмови, з якого слідує, що ці особи перебували у дружніх відносинах і спілкувалися на різні теми, зокрема про політику, бізнес, обговорювали потерпілого Дядечка, з яким обоє були знайомі тривалий час, але не більше того.

На думку суду, прокурор лише власним припущенням доводив, що перерахування грошей вказує на участь Касьянова у злочинах проти Дядечка, хоча він міг діяти просто як розпорядник коштів родини Шепелевих.

В якості доказу прокурори надали суду аудіозаписи розмов Шепелева і Касьянова з флеш-накопичувача, який потерпілий банкір нібито купив за 500 тисяч євро в незнайомця, який представлявся то агентом спецслужб Великої Британії, то російським хакером: чоловік стверджував, що має доступ до серверів, які використовуються в роботі зашифрованих каналів звʼязку IР-телефонії, якими користувався Шепелев після втечі з України.

Суд погодився із доводами захисту про сумнівність походження цих записів і визнав їх недопустимими доказами. При цьому самі аудіофайли та стенограми розмов і не свідчили про те, що Шепелев або інші особи доводили до відома Касьянова злочинний план щодо незаконного затримання й притягнення Дядечка до кримінальної відповідальності у РФ.

Доля Шепелева та вироки у інших справах

Нагадаємо, що у липні 2013 року Шепелева затримали в Будапешті за підозрою, зокрема, в організації вбивства в 2003 році голови наглядової ради ліквідованого нині АвтоКразБанку Сергія Кириченка, вбивства в 2006 році полковника МВС Романа Єрохіна, який викрив конвертцентр, власником якого був Шепелев, в розкраданні коштів Родовід Банку на 220 мільйонів гривень та співучасті у розкраданні коштів рефінансування Нацбанку на 315 мільйонів гривень в 2009 році.

В травні 2014 року після відмови у наданні притулку його екстрадували в Україну, де нардеп був заарештований, але зміг знову втекти з лікарні та загалом з України.

У березні 2015 року Шепелева затримали вже російські правоохоронці, а суд постановив екстрадувати його в Україну, однак той, за даними ЗМІ, пішов на угоду з ФСБ РФ і дав свідчення на ряд українських політиків, за що був випущений на свободу. Натомість вже у листопаді 2017 року в РФ запідозрили екснардепа в спробі дачі хабара чиновнику, а в грудні вирішили заарештувати, однак політик знову втік - вже назад до України.

В лютому 2018 року Шепелева затримали під Києвом. Як стверджували правоохоронці, при собі він мав, зокрема, посвідчення співробітника так званого "Міністерства державної безпеки ДНР", видане на інше ім'я.

7 серпня 2020 року Деснянський райсуд Києва визнав його винним у наданні хабаря службовій особі та втечу з-під варти й засудив до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В серпні 2022 року Шепелева визнали винним в організації вбивства згаданого Кириченка та призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело фото: ua.depositphotos.com