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Керівника KSG Agro виправдали у справі про пособництво екснардепу Шепелеву у замаху на викрадення банкіра Дядечка
Дніпровський районний суд Києва 15 листопада визнав голову ради директорів холдингу KSG Agro Сергія Касьянова невинуватим у пособництві в закінченому замаху на незаконне позбавлення волі, затримання і притягнення в Росії до кримінальної відповідальності за нібито фінансування тероризму колишнього віцепрезидента Родовід Банку та ексвласника банку "Союз" Сергія Дядечка, передає "Судовий репортер".
За версією обвинувачення, у квітні 2013 року колишній депутат Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко Олександр Шепелев телефоном попросив свого друга і родича Касьянова організувати платіж в розмірі 1,2 мільйона доларів для подальшої передачі цих грошей через свого кума Ємельяна Захарова працівникам Федеральної служби безпеки РФ, аби ті затримали і арештували Дядечка у сфабрикованій справі і в подальшому його вбили.
На той час Шепелев вже переховувався за кордоном від українських правоохоронців і був оголошений в розшук після першого невдалого замаху на Дядечка, з яким екснардеп мав конфлікт, і за підозрою в заволодінні коштами Родовід Банку. Відомо, що втік з України він 18 листопада 2012 року.
Відповідно, самостійно проводити будь які фінансові операції від свого імені Шепелев на той час не міг, і тому звернувся, як виявило слідство, до Касьянова. Останній, у свою чергу, дав вказівку службовим особам підконтрольної йому швейцарської компанії ICD Investments укласти фіктивний кредитний договір із компанією Triumpf Art Promotion Захарова на суму 1,5 мільйона доларів і під видом надання кредиту забезпечив перерахування коштів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Для Шепелева було підготовлено фейкові, як встановлено, документи про затримання і арешт Дядечка через його нібито причетність до фінансування підготовки теракту на посту патрульної служби "Кізляр" між Північною Осетією та Інгушетією у ніч 23 жовтня 2012 року (тоді від вибуху в автомобілі, що прибув з інгушського боку, загинув лейтенант поліції - осетин Заур Джибілов, якому посмертно дали звання Героя РФ, а ще четверо поліцейських були поранені).
Натомість, план Шепелева із затримання Росією Дядечка за цим звинуваченням не вдався з незалежних від нього причин: за даними слідства, Руслан Хумакієв, який станом на 2013 рік був оперуповноваженим з особливо важливих справ 3-го відділу 3-го оперативно-розшукової частини ГУ МВС РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу ввів Шепелева в оману, заволодівши сплаченими грошима, і не вчинивши будь-яких дій, обумовлених злочинним планом.
Касьянову інкримінували співвиконання закінченого замаху на вчинення злочину за частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), пособництво в закінченому замаху на злочин за частиною 2 статті 371 (завідомо незаконне тримання під вартою) та частиною 2 статті 372 (притягнення завідомо невинного у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів) Кримінального кодексу.
Бізнесмена звинувачували в тому, що він перерахував кошти, які були призначені для оплати послуг виконавців злочину. Ключовим для прокуратури було довести, чи діяв Касьянов, перераховуючи ці гроші, з прямим умислом на незаконне позбавлення волі Дядечка.
Доказів винуватості Касьянова не знайшли
У суді підприємець надав свої пояснення щодо перрахунку коштів, висунувши альтернативну версію подій. Він повідомив, що його компанія дійсно надавала кредит Triumpf Art Promotion, і оскільки ці гроші не були повернуті, то ICD Investments інціювала в Швейцарії арбітражне провадження.
В свою чергу, Захаров, за словами Касьянова, аби уникнути будь-яких негативних наслідків і не повертати гроші, у 2015 році ліквідував Triumpf Art Promotion та вигадав історію для правоохоронних органів, що начебто кредитні кошти використовувались як засоби вчинення злочину.
Суд дійшов висновку, що злочинна змова Касьянова з Шепелевим не доводиться жодним доказом і навіть спростовується записом їх розмови, з якого слідує, що ці особи перебували у дружніх відносинах і спілкувалися на різні теми, зокрема про політику, бізнес, обговорювали потерпілого Дядечка, з яким обоє були знайомі тривалий час, але не більше того.
На думку суду, прокурор лише власним припущенням доводив, що перерахування грошей вказує на участь Касьянова у злочинах проти Дядечка, хоча він міг діяти просто як розпорядник коштів родини Шепелевих.
В якості доказу прокурори надали суду аудіозаписи розмов Шепелева і Касьянова з флеш-накопичувача, який потерпілий банкір нібито купив за 500 тисяч євро в незнайомця, який представлявся то агентом спецслужб Великої Британії, то російським хакером: чоловік стверджував, що має доступ до серверів, які використовуються в роботі зашифрованих каналів звʼязку IР-телефонії, якими користувався Шепелев після втечі з України.
Суд погодився із доводами захисту про сумнівність походження цих записів і визнав їх недопустимими доказами. При цьому самі аудіофайли та стенограми розмов і не свідчили про те, що Шепелев або інші особи доводили до відома Касьянова злочинний план щодо незаконного затримання й притягнення Дядечка до кримінальної відповідальності у РФ.
Доля Шепелева та вироки у інших справах
Нагадаємо, що у липні 2013 року Шепелева затримали в Будапешті за підозрою, зокрема, в організації вбивства в 2003 році голови наглядової ради ліквідованого нині АвтоКразБанку Сергія Кириченка, вбивства в 2006 році полковника МВС Романа Єрохіна, який викрив конвертцентр, власником якого був Шепелев, в розкраданні коштів Родовід Банку на 220 мільйонів гривень та співучасті у розкраданні коштів рефінансування Нацбанку на 315 мільйонів гривень в 2009 році.
В травні 2014 року після відмови у наданні притулку його екстрадували в Україну, де нардеп був заарештований, але зміг знову втекти з лікарні та загалом з України.
У березні 2015 року Шепелева затримали вже російські правоохоронці, а суд постановив екстрадувати його в Україну, однак той, за даними ЗМІ, пішов на угоду з ФСБ РФ і дав свідчення на ряд українських політиків, за що був випущений на свободу. Натомість вже у листопаді 2017 року в РФ запідозрили екснардепа в спробі дачі хабара чиновнику, а в грудні вирішили заарештувати, однак політик знову втік - вже назад до України.
В лютому 2018 року Шепелева затримали під Києвом. Як стверджували правоохоронці, при собі він мав, зокрема, посвідчення співробітника так званого "Міністерства державної безпеки ДНР", видане на інше ім'я.
7 серпня 2020 року Деснянський райсуд Києва визнав його винним у наданні хабаря службовій особі та втечу з-під варти й засудив до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В серпні 2022 року Шепелева визнали винним в організації вбивства згаданого Кириченка та призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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