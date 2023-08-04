Керівник обласного військкомату організував схему збагачення для свого оточення

Працівники ДБР затримали колишнього керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який організував підвищені військові виплати для наближених осіб та допомагав представникам місцевого злочинного угрупування ухилятися від відповідальності. Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що на посаді Запорізького ОТЦК та СП з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань.

"Проте ці працівники військкомату перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці. Слідство встановило, що вони не були призначені на посади у бойовому підрозділі, не брали участі у боях та безпідставно знаходилися у прифронтовій зоні", - зауважили в ДБР.

Таким чином воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. гривень.

"Більш того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тис. грн грошової допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях", - підкреслили в ДБР.

Також керівник військкомата влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.

Чоловік допоміг одному з «кримінальних авторитетів» знятися з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

"Працівники ДБР провели обшуки за місцями роботи та проживання керівника військкомата у Запоріжжі та у місті Мирноград Донецької області. Під час обшуків знайдено докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих, які отримували безпідставні виплати під час так званого «несення служби»", - зазначають правоохоронці.

ДБР затримало воєнкома та повідомило йому про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років..

Раніше правоохоронці повідомили про підозру чотирьом посадовцям одного з центрів підготовки підрозділів Нацгвардії України на Київщині, які безпідставно нараховували собі та отримували додаткову грошову винагороду за нібито участь у бойових діях.