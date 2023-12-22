Керівника одного з управлінь Міноборони затримали на розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

Служба безпеки у взаємодії із Міністерством оборони України ліквідувала спробу групи посадових осіб провести закупівлю боєприпасів для ЗСУ за завідомо завищеними цінами на майже 1,5 млрд грн та в обхід антикорупційних запобіжників.

Про це повідомляє СБУ.

Окрім цього, зловмисники намагалася завищити ціну боєприпаси, які вже і так були законтрактовані Міністерством до цього за ринковими цінами.

У результаті було затримано керівника одного з головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки, а інші працівники міністерства, які були долучені до цього контракту, пройдуть тест на поліграфі.

Згідно з результатами слідства, у грудні минулого року начальник головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення підписав угоду про постачання боєприпасів з держпідприємством "Прогрес на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників без погодження Департаменту внутрішнього аудиту, але бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони пізніше уклала новий контракт на постачання тих самих артснарядів від того ж виробника, але без участі посередників. Це значно скоротило терміни постачання продукції та зменшило її вартість.

Не дотримуючись умов нового контракту, він безпідставно продовжив дію попередньої угоди та в грудні цього року перерахував компанії майже 1,5 млрд грн. Ця сума перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником на 30%.

Службою внутрішнього аудиту Міноборони було встановлено, що про це стало відомо 16-го грудня. Було негайно розпочато аудиторське дослідження, яке попередньо підтвердило усі ознаки порушення.

Керівництво підприємства "Прогрес" та начальника управління, який і підписував угоду від імені Міністерства оборони, було негайно усунуто від виконання обов'язків. Головного фігуранта розслідування затримано.

Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн.

Під час обшуків в службових приміщеннях підприємства та головного управління виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, планується повідомити посадовцю про підозру.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.