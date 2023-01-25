Керівникам окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині повідомили про підозру

Служба безпеки спільно з ДБР встановила особи ще п’ятьох колаборантів, які вступили до створеного агресором "главного управления МВД Херсонской области". Це псевдоутворення виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у лавах окупаційного органу зловмисників призначили очільниками так званого "Голопристанского отдела полиции".

Там вони брали участь у проведенні масових репресій проти місцевих жителів.

Зафіксовано факти незаконного переслідування і викрадення людей, а також розграбування їхнього особистого майна під виглядом "профілактичних зачисток".

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їхнього перебування.

За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України:

Бузукіну С.О. – начальнику "Голопристанського відділу поліції";

Целорунгову В.Л. – заступнику начальника "Голопристанського відділу поліції";

Воронову М.Ю. – начальнику відділу карного розшуку;

Норченку А.В. – начальнику відділу дорожньо-патрульної служби;

Колесніченку М.І. – співробітнику відділу карного розшуку.

Усі вони місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами", - зазначають в СБУ.

Раніше СБУ зібрала обґрунтовані докази вини ще п’ятьох ворожих поплічників, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно вступили до створеного агресором "головного управління МВС Херсонської області". Їм загрожує до 15 років тюрми.