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Категорія
Злочинність
Дата публікації

Керівникам Полтавського ГЗК олігарха Жеваго повідомили про підозру в розкраданні майже 400 млн грн

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру керівникам компанії Жеваго, які привласнили майже 400 млн бюджетних гривень
За матеріалами СБУ повідомлено про підозру керівникам компанії Жеваго, які привласнили майже 400 млн бюджетних гривень

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що викрито 6 посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання. Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн.

"За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю. Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу", - зазначають в СБУ.

Так, 1 тонну сировини збували "своїм компаніям" за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

Фото 2 — Керівникам Полтавського ГЗК олігарха Жеваго повідомили про підозру в розкраданні майже 400 млн грн
Фото 3 — Керівникам Полтавського ГЗК олігарха Жеваго повідомили про підозру в розкраданні майже 400 млн грн
Фото 4 — Керівникам Полтавського ГЗК олігарха Жеваго повідомили про підозру в розкраданні майже 400 млн грн
Фото 5 — Керівникам Полтавського ГЗК олігарха Жеваго повідомили про підозру в розкраданні майже 400 млн грн
Фото 6 — Керівникам Полтавського ГЗК олігарха Жеваго повідомили про підозру в розкраданні майже 400 млн грн

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення", - підкреслили в СБУ.

Раніше Велика палата Верховного суду України ухвалила рішення скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду про визнання недійсною договору 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства.

Автор:
Світлана Манько