Керівники навчального центру Нацгвардії безпідставно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом посадовцям одного з центрів підготовки підрозділів Нацгвардії України на Київщині, які безпідставно нараховували собі та отримували додаткову грошову винагороду за нібито участь у бойових діях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії ліквідувала корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.

Посадовці цього закладу безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

При цьому учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

Таким чином з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень.

"За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії. Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим. Серед них – троє старших офіцерів", - зауважили правоохоронці.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.

"На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині. Незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини.