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Категорія
Злочинність
Дата публікації

Керівники навчального центру Нацгвардії безпідставно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій

СБУ повідомило про підозру військовим командирам на Київщині, які нарахували собі бойові доплати без виїзду на фронт
СБУ повідомила про підозру військовим командирам на Київщині, які нарахували собі бойові доплати без виїзду на фронт

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом посадовцям одного з центрів підготовки підрозділів Нацгвардії України на Київщині, які безпідставно нараховували собі та отримували додаткову грошову винагороду за нібито участь у бойових діях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії ліквідувала корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.

Посадовці цього закладу безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

При цьому учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

Таким чином з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень.

"За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії. Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим. Серед них – троє старших офіцерів", - зауважили правоохоронці.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.

"На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині. Незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини.

Автор:
Світлана Манько