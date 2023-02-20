Керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомила про підозру

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.

Крім того, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких "patriarchia.ru" та "pravmir.ru".

"У цих публікаціях представники країни-агресора нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі", - зауважують в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач;

друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

"Наразі керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Там додають, що триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших причетних за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази вини очільника єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.