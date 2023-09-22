Керівнику окупаційної телерадіокомпанії "Крим" повідомили про підозру: "піарив" Аксьонова і Сальдо

Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного колаборанта Вадима Первих – керівника так званої "телерадіокомпанії "Крим"", яку рашисти створили на тимчасово окупованому півострові.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ загарбницька ТРК функціонує як єдина медійна платформа для поширення кремлівської пропаганди в тимчасово захопленій частині півдня України.

"До структури окупаційної установи входить 16 російських інформресурсів. Серед них – телеканали "Перший кримський" та "Крим 24". Під керівництвом Первих вони стали головними рупорами Кремля в регіоні, а також "медіатрибунами" для місцевих гауляйтерів Аксьонова і Сальдо", - зауважили в СБУ.

Також у студіях ворожої ТРК монтували фейкові репортажі з передової та постановочні сюжети на підтримку фейкових плебісцитів 2022 і 2023 років.

"Сам Первих неодноразово публічно виступав за продовження війни проти України та закликав мешканців окупованих територій приєднуватись до російського війська. Такі "звернення" оприлюднював як в ефірах підконтрольних телеканалів, так і на власних сторінках у заборонених соцмережах", - підкреслили в СБУ.

За даними слідства, Первих добровільно пішов на співпрацю з агресором одразу після захоплення українського півострова у 2014 році. За це його з початку призначили "головним редактором" російського телеканалу "перший кримський".

"Згодом колаборант став "заступником міністра інформації і зв’язку" окупаційної адміністрації РФна українському півострові, а в квітні 2020 року – "гендиректором ТРК "Крим"", - повідомляють в СБУ.

Крім того, експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Первих проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

"Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії "Таврія", яка наразі працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Запуском ворожого "медіапроєкту" займався відомий кремлівський політтехнолог Олександр Малькевич.

Раніше Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс" Тетяни Каменської. Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як "легітимного" очільника області.