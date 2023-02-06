Керівнику "Російської залізниці", який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну, повідомили про підозру

Служба безпеки продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України. У результаті слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу на керівника ВАТ "Російські залізниці", який сприяв і продовжує сприяти повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як свідчать матеріали слідства, посадовець організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.

Для цього - залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ.

Наразі щодо вказаних компаній, за ініціативи СБУ, накладено економічні санкції РНБО України.

"Генеральному директору ВАТ "Російські залізниці" за матеріалами СБУ оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни)", - зазначили в СБУ.

Там додали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Державної думи РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.

Також 55 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання незалежності псевдореспублік "ЛНР/ДНР, судитимуть за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.