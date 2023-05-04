Керівнику "Уральських авіаліній" повідомили про підозру

Керівнику російської авіакомпанії “Уральські авіалінії” повідомлено про підозру – він забезпечив переправлення військових РФ до кордону України цивільним повітряним транспортом.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

Генпрокуратура не називає імені підозрюваного, але відомо, що посаду гендиректора "Уральських авіаліній" з 1993 року обіймає Сергій Скуратов, якому повідомлено про підозру у пособництві вищому керівництву РФ та армії РФ у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Карного кодексу України).

За даними слідства, Скуратов, використовуючи своє службове становище, забезпечив своєчасні та безперешкодні військові перевезення. Для цього він давав вказівки, для виконання яких використовувались цивільні літаки. Вони транспортували мобілізованих ЗС РФ, їхню зброю та боєприпаси і особисті речі для підготовки та подальшої участі у веденні агресивної війни проти України.

З жовтня 2023 року і по теперішній час цивільні борти авіакомпанії здійснюють польоти до закритих міжнародних аеропортів «Платов» у Ростові-на-Дону та «Сімферополь» в АР Крим.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну прихильницю рашизму, яка переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території Луганської області. Фігуранткою є Дар’я Божко – очільниця регіонального "осередку" російської організації "Волонтери Ахмата".