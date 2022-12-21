Кіберполіція провела загальнонаціональну операцію з викриття російських ботоферм в Україні

Правоохоронці провели операцію з виявлення та припинення діяльності ворожих ботоферм в ряді регіонів України. За результатами обшуків співробітники Кіберполіції вилучили понад 100 тисяч SIM-карток, які використовували для реєстрації фейкових акаунтів.

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Про це 21 грудня повідомила пресслужба Міністерство внутрішніх справ Україн.

Зловмисники створили понад півтора мільйона облікових записів у різних соцмережах, поштових сервісах і месенджерах. Ботів реєстрували для поширення фейків і пропаганди, проросійських наративів, виправдання дій окупантів, розповсюдження протиправного контенту.

Кіберполіція викрила 31 фігуранта в ході операції. Правопорушники реєстрували акаунти, з яких розповсюджувалися фейки і протиправний контент. В своїх дописах вони виправдовували окупацію українських територій, займалися пропагандою війни, дискредитували захисників України або представників органів влади.

Крім того, зловмисники мали російські SIM-картки, з допомогою яких реєструвалися в онлайн-банкінгу російських фінустанов, щоб переказувати гроші в РФ.

Правоохоронці також виявили ботоферму, яка функціонувала для розсилки неправдивих повідомлень про мінування об’єктів на території України. Зловмисники також розсилали віруси на телефони українців.

За підсумками операції, Кіберполіція припинила діяльність 13 ботоферм, що налічували понад 1,5 мільйона фейкових акаунтів та заблокувала роботу 28 веб-ресурсів на території України, які використовували для реєстрації мобільних номерів і подальшого створення бот-мереж.

"Проведено 24 обшуки в оселях фігурантів та за місцями розташування ботоферм. За результатами вилучено понад 100 тисяч SIM-карток, зокрема, мобільних операторів рф, понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, більше 150 мобільних телефонів та близько 300 GSM-шлюзів. Вилучену техніку направлено на проведення відповідних експертних досліджень", — відзвітували в МВС.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 436 (Пропаганда війни) та ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше корпорація Microsoft у своєму блозі повідомила, що Росія працює над посиленням ефективності своїх кібератак для тиску на внутрішні та зовнішні джерела військової та політичної підтримки України.

Так, кількість критичних кібервтручань з РФ в Україні зросла у III кварталі в 35 разів. Відомо, що РФ щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України.